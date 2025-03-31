14,59 млрд грн заработали частные компании на медицинских услугах украинцам: кто больше всего

Более 14 млрд грн совокупного дохода получили отечественные медицинские компании в 2024 году. Это на 37% больше, чем в 2023 году. Больше заработал медицинский центр Добробут.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что совокупный доход десятки лучших компаний в сфере здравоохранения по топ-10 Индекса "Опендатабота" 2025 года выросли на 36,7% по сравнению с 2023 годом. В рейтинг попали 4 сети медицинских центров и 6 сетей диагностических лабораторий.

Кто в лидерах?

Как отмечают аналитики, второй год подряд рейтинг возглавляет медицинский центр " Благополучие ", владельцем которой является Олег Калашников. На эту сеть приходится четверть дохода десятки лучших, а именно 3,34 млрд. грн.

Второе место занимает сеть отделений медицинской лаборатории " Дела", владельцами которой являются Owell Establishment (Лихтенштейн) и Зоя Мусатова. Доход компании в прошлом году вырос на 35% — до 2,75 млрд грн. Дела стала самой прибыльной компанией рейтинга: ее чистая прибыль составила 137,5 млн. грн.

Замыкает тройку сеть лабораторий " Синево Украина ", принадлежащая шведскому холдингу Medicover. В прошлом году доход компании составил 2,35 млрд грн — на 22% больше, чем в 2023 году. В то же время компания понесла убытки в размере 77,8 млн грн, хотя в 2023 году имела прибыль 40,6 млн грн.

Группа Medicover представлена в рейтинге еще одной компанией — " Синево Восток". Ее доход в 2024 году вырос на 25% — до 795,8 млн грн, а прибыль осталась на уровне 130 млн грн. Совокупно две компании холдинга Medicover заработали 3,14 млрд. грн.

Больше всего доход вырос в сети лабораторий " Эскулаб": в 1,7 раза, что позволило ей подняться с 10-го на 6-е место в рейтинге. Доход компании в 2024 году составил 942,4 млн грн, а прибыль выросла в 4,7 раза до 87 млн грн. Собственниками компании являются Сергей Дядюшко, Станислав Луговский и Денис Мельник.

Сеть лабораторий Смартлоб за год увеличила доход на 38% до 1,17 млрд. грн. Но прибыльность компании все еще остается гораздо ниже, чем до начала полномасштабной войны. Если тогда у компании было 144 млн грн прибыли, то в 2024 году — всего 27,7 млн грн.

Кроме того, сеть клиник " Мать и ребенок" впервые попала в Индекс "Опендатабот". В 2024 году ее доход вырос на 28% (до 627,2 млн грн), а прибыль осталась стабильной (36 млн грн).

Медицинский дом Odrex в прошлом году увеличил доход на 36% — до 1,1 млрд грн. Прибыль составила 130,2 млн грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Владельцами компании являются Ирина Зайкова, Тигран Арутюнян, Лариса Мисоцкая и Евгений Савицкий.

Сеть лабораторий CSD LAB получила 857,8 млн. грн. дохода (+46% за год) и 44,9 млн. грн. прибыли.

Медикс-рей Интернешнл групп (Lisod, онкологическая клиника) получила 659,9 млн грн дохода (+18% за год) и 39 млн грн прибыли.

Заметим, по данным Министерства здравоохранения (МОЗ) на середину октября 2024 года почти 14 тысяч компаний имеют право на медицинскую практику в Украине. В 2024 году было выдано на 16% больше медицинских лицензий, чем за аналогичный период прошлого года. Спросом пользуются сестринское дело, организация и управление здравоохранением и терапия. Каждая пятая лицензированная медицинская компания находится в Киеве.