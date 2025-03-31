- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
14,59 млрд грн заробили найбільші приватні компанії на медичних послугах українцям: хто лідирує за доходами
Понад 14 млрд грн сукупного доходу отримали топ-10 вітчизняних медичних компаній у 2024 році. Це на 37% більше, ніж у 2023 році. Найбільше заробив медичний центр "Добробут".
Про це повідомляє "Опендатабот".
Зазначається, що сукупний дохід десятки найбільших компаній у сфері охорони здоров’я з топ-10 Індексу "Опендатабота" 2025 зросли на 36,7% у порівнянні з 2023 роком. До рейтингу потрапили 4 мережі медичних центрів та 6 мереж діагностичних лабораторій.
Хто у лідерах?
Як зауважують аналітики, другий рік поспіль рейтинг очолює медичний центр "Добробут", власником якої є Олег Калашніков. На цю мережу припадає чверть доходу десятки найбільших, а саме 3,34 млрд грн.
Другу сходинку посідає мережа відділень медичної лабораторії "Діла", власниками якої є Owell Establishment (Ліхтенштейн) та Зоя Мусатова. Дохід компанії торік зріс на 35% — до 2,75 млрд грн. "Діла" стала найбільш прибутковою компанією рейтингу: її чистий прибуток склав 137,5 млн грн.
Замикає трійку мережа лабораторій "Сінево Україна", що належить шведському холдингу Medicover. Торік дохід компанії склав 2,35 млрд грн — на 22% більше, ніж у 2023-му. Водночас компанія зазнала збитків у розмірі 77,8 млн грн, хоча у 2023 році мала прибуток 40,6 млн грн.
Група Medicover представлена в рейтингу ще однією компанією — "Сінево Схід". Її дохід у 2024 році зріс на 25% — до 795,8 млн грн, а прибуток залишився на рівні 130 млн грн. Сукупно дві компанії холдингу Medicover заробили 3,14 млрд грн.
Найбільше дохід виріс у мережі лабораторій "Ескулаб": аж у 1,7 раза, що дозволило їй піднятися з 10-го на 6-те місце в рейтингу. Дохід компанії у 2024 році склав 942,4 млн грн, а прибуток зріс у 4,7 раза, до 87 млн грн. Власниками компанії є Сергій Дядюшко, Станіслав Луговський та Денис Мельник.
Мережа лабораторій "Смартлаб" за рік збільшила дохід на 38%, до 1,17 млрд грн. Але прибутковість компанії все ще залишається значно нижчою, ніж до початку повномасштабної війни. Якщо тоді компанія мала 144 млн грн прибутку, то у 2024 році — лише 27,7 млн грн.
Крім того, мережа клінік "Мати та дитина" вперше потрапила до Індексу "Опендатабот". У 2024 році її дохід зріс на 28% (до 627,2 млн грн), а прибуток залишився стабільним (36 млн грн).
Медичний дім Odrex минулоріч збільшив дохід на 36% — до 1,1 млрд грн. Прибуток склав 130,2 млн грн, що в 1,5 рази більше, ніж у 2023 році. Власниками компанії є Ірина Зайкова, Тігран Арутюнян, Лариса Місоцька та Євген Савицький.
Мережа лабораторій CSD LAB отримала 857,8 млн грн доходу (+46% за рік) та 44,9 млн грн прибутку.
"Медікс-рей інтернешнл груп" (Lisod, онкологічна клініка) отримала 659,9 млн грн доходу (+18% за рік) та 39 млн грн прибутку.
Зауважимо, за даними Міністерства охорони здоров’я, станом на середину жовтня 2024 року майже 14 тисяч компаній мали право на медичну практику в Україні. У 2024 році видали на 16% більше медичних ліцензій, ніж за аналогічний період минулоріч. Попитом користуються сестринська справа, організація та управління охороною здоров'я та терапія. Кожна п’ята ліцензована медична компанія знаходиться у Києві.