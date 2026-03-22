Доходи топ-10 медкомпаній України зросли на 23%

Сукупний дохід десяти провідних компаній у сфері охорони здоров’я, що увійшли до Індексу Опендатаботу 2026, склав 17,91 млрд грн, що на 23% більше порівняно з попереднім роком. Водночас усі компанії-лідери вперше продемонстрували прибутковість, а дев’ять із десяти змогли наростити доходи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Опендатабот.

Трійка лідерів залишається незмінною вже третій рік поспіль. Перше місце посідає медичний центр "Добробут-поліклініка" із доходом 4,23 млрд грн, що становить 24% від загального показника десятки. За рік компанія збільшила виторг на 27% і отримала найбільший прибуток — 533,4 млн грн.

Друге місце утримує мережа лабораторій "Діла", яка наростила дохід на 30% — до 3,58 млрд грн, а прибуток зріс до 155,3 млн грн. У компанії зазначають, що лише за 2025 рік до бюджету було сплачено понад 593 млн грн податків, а також спрямовано значні кошти на підтримку військових і цивільних.

Третю позицію займає "Сінево Україна" з доходом 3,27 млрд грн (+39%). Компанія змогла перейти від збитків до прибутку, який склав 216,9 млн грн. Разом із "Сінево Схід" мережа забезпечила 4,18 млрд грн доходу, або 23% загального показника рейтингу.

Четверте місце другий рік поспіль посідає "Смартлаб" із доходом 1,49 млрд грн (+28%). П’яту сходинку займає CSD LAB, яка наростила виторг до 1,16 млрд грн (+35%), однак її прибуток суттєво скоротився.

Найбільшу динаміку зростання продемонстрував новачок рейтингу — "Біофарма плазма", яка одразу посіла сьоме місце. Дохід компанії зріс на 45% — до 891,6 млн грн, а прибуток — на 41%.

Водночас "Дім медицини" (колишній Odrex) опустився на восьму позицію через скорочення доходу на 24%. Дев’яте місце посіла компанія "Неомед 2007" (мережа "Мати та дитина"), яка суттєво покращила фінансові результати, а десятку замикає "Медікс-рей інтернешнл груп" (Lisod) із доходом 724,6 млн грн.

Цьогоріч рейтинг залишила компанія "Ескулаб" через відсутність своєчасно поданої фінансової звітності.

Загалом результати Індексу свідчать про відновлення та зростання приватного медичного сектору, попри виклики воєнного часу, з акцентом на інвестиції в технології, розширення мереж і соціальну відповідальність бізнесу.

За даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) станом на середину жовтня 2024 року майже 14 тисяч компаній мали право на медичну практику в Україні.