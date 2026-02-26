Запланована подія 2

Экономия 10 млн грн на автогражданке: госкомпания "Газораспределительные сети Украины" застраховала свой автопарк

Газсети сэкономят более 10 миллионов гривен на страховании автопарка / Depositphotos

ООО "Газораспределительные сети Украины" застраховало по программе ОСАГО свой автопарк, насчитывающий более 4,6 тысяч машин.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

По результатам тендера в системе Prozorro, 25 февраля компания объявила о намерении заключить контракт с СГ "ТАС".

Соглашение охватывает страхование огромного парка техники, насчитывающего 4693 единицы транспортных средств.

Начальная ожидаемая стоимость услуг была установлена на уровне 17,5 млн. грн., однако ценовое предложение победителя составило лишь 7,4 млн. грн.

Таким образом, государственное предприятие сможет сэкономить более 10,1 млн. грн. на обязательных страховых платежах.

Кроме СХ "ТАС", свои услуги предлагала СК "Арсенал Страхование" с ценой 8,9 млн. грн.

Еще одним участником была СК "УСГ", чье предложение оказалось лишь на одну гривну дороже "Арсенала Страхования".

Четвертым претендентом выступила СК "УСО", которая оценила свои услуги в 11,8 млн грн.

Напомним, с 2026 года в Украине для всех договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) введено обязательное прямое урегулирование. Это значит, что потерпевшие после ДТП теперь получают выплату непосредственно от своей страховой компании, а не от страховщика виновника, что значительно упрощает и ускоряет процесс.

Автор:
Татьяна Бессараб