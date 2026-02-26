Економія 10 млн грн на автоцивілці: держкомпанія "Газорозподільні мережи України" застрахувала свій автопарк

ТОВ "Газорозподільні мережі України" застрахувало за програмою ОСЦПВ свій автопарк, що налічує понад 4,6 тисячі машин.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

За результатами тендеру в системі Prozorro, 25 лютого компанія оголосила про намір укласти контракт із СГ "ТАС".

Угода охоплює страхування величезного парку техніки, що налічує 4 693 одиниці транспортних засобів.

Початкова очікувана вартість послуг була встановлена на рівні 17,5 млн грн, проте цінова пропозиція переможця склала лише 7,4 млн грн.

Таким чином, державне підприємство зможе зекономити понад 10,1 млн грн на обов’язкових страхових платежах.

Окрім СГ "ТАС", свої послуги пропонувала СК "Арсенал Страхування" з ціною 8,9 млн грн.

Ще одним учасником була СК "УСГ", чия пропозиція виявилася лише на одну гривню дорожчою за "Арсенал Страхування".

Четвертим претендентом виступила СК "ВУСО", яка оцінила свої послуги в 11,8 млн грн.

Нагадаємо, з 2026 року в Україні для всіх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) запроваджено обов’язкове пряме врегулювання. Це означає, що потерпілі після ДТП тепер отримують виплату безпосередньо від своєї страхової компанії, а не від страховика винуватця, що значно спрощує та пришвидшує процес.