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Экс-глава Фонда госимущества Батова стала новой CEO инвесткомпании EFI Group

Ольга Батова
Экс-глава Фонда госимущества Батова стала новой CEO инвесткомпании EFI Group. Фото: Facebook-страница Ольги Батовой

Новым генеральным директором украинской инвестиционной компании в сфере индустриального развития EFI Group стала Ольга Батова – бывшая глава Фонда госимущества Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

В EFI Group отмечают, что Батова имеет многолетний опыт в построении бизнес-систем и управлении масштабными проектами, а ее опыт в построении эффективных бизнес-процессов, а также внедрение изменений, управление сложными системами со многими бизнесами пригодятся всей команде.

"Мы как команда привыкли преодолевать вызовы и добиваться значительных результатов. Но для дальнейшего роста нужно усиление. Я всегда верил, что глобальные изменения начинаются благодаря сильной команде и прогрессивным идеям. Мы готовы к масштабированию и стремительному развитию. Уверен, что делать это нужно именно сейчас, во время ответственного лидерства", — заявил основатель EFI Group Игорь Лиски.

Также сообщается, что Игорь Лиски как председатель наблюдательного совета продолжит работу над стратегическим развитием компании и внедрением новой волны индустриализации для Украины.

Что известно о новой главе EFI Group

Согласно пресс-релизу, новая СЕО EFI Group имеет высшие образования по направлению юриспруденции, экономики и психологии.

Кроме того, она имела собственный консалтинговый бизнес в сфере налогового консалтинга, аутсорсинга юридических, финансовых и бухгалтерских услуг, имеет опыт работы в международном бизнесе, а с февраля по август 2022 года была и. о. главы Фонда госимущества Украины. Также Батова являлась членом наблюдательного совета в компании ПАО "Укртатнафта".

"Как и обещала — сосредотачиваемся на будущем Украины со смелым Игорем Лиски. Рада приобщиться и благодарю невероятную команду за вдохновение и готовность к переменам. First who, then what", — говорится в ее сообщении на Facebook.

Автор:
Ольга Колесниченко