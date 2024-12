Ексочільниця Фонду держмайна Батова стала новою CEO інвесткомпанії EFI Group

Новою генеральною директоркою української інвестиційної компанії у сфері індустріального розвитку EFI Group стала Ольга Батова – колишня очільниця Фонду держмайна України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В EFI Group зазначають, що Батова має багаторічний досвід у побудові бізнес-систем та управлінні масштабними проєктами, а її досвід у побудові ефективних бізнес-процесів, а також впровадження змін, керування складними системами з багатьма бізнесами стануть в нагоді всій команді.

"Ми як команда звикли долати виклики та досягати значних результатів. Але для подальшого зростання потрібне підсилення. Я завжди вірив, що глобальні зміни починаються завдяки сильній команді та прогресивним ідеям. Ми готові до масштабування та стрімкого розвитку. Переконаний, що робити це потрібно саме зараз, у час відповідального лідерства", — заявив засновник EFI Group Ігор Ліскі.

Також повідомляється, що Ігор Ліскі, як голова наглядової ради, продовжить роботу над стратегічним розвитком компанії та впровадженням нової хвилі індустріалізації для України.

Що відомо про нову очільницю EFI Group

Згідно з пресрелізом, нова СЕО EFI Group має вищі освіти за напрямком юриспруденції, економіки та психології.

Крім того, вона мала власний консалтинговий бізнес у сфері податкового консалтингу, аутсорсингу юридичних, фінансових та бухгалтерських послуг, має досвід роботи в міжнародному бізнесі, а з лютого до серпня 2022 року була в. о. голови Фонду держмайна України. Також Батова була членом наглядової ради в компанії ПАТ "Укртатнафта".

"Як і обіцяла - зосереджуємося на майбутньому України зі сміливим Ігор Ліскі. Рада долучитися і дякую неймовірній команді за натхнення та готовність до змін. First who, then what", - йдеться в її дописі на Facebook.