Эксперт: Малюк ввел "санкции" против "теневого флота" рф. Это козырь в мирных переговорах

Морские дроны
Морской дрон Службы безопасности

Морские дроны Службы безопасности Украины начали уничтожать "теневой флот" россии. Это дает Украине дополнительные козыри в мирных переговорах. Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко.

Эксперт считает, что удары морских дронов Sea Baby будут иметь существенные последствия и для бюджета нашего врага, и для всей военно-морской ситуации в Черноморском регионе. "Очень точно был выбран тайминг – как раз перед переговорами с американской стороной. Это демонстрация очень важного козыря, как любит говорить Дональд Трамп. Малюк в очередной раз продемонстрировал, что санкции СБУ – одни из самых действенных в этой войне. Спецслужба в очередной раз провела образцовую и специальную кооперацию. других стран", – отмечает экснардеп.

"СБУ снова модернизировала свою уникальную разработку - морские дроны, которые теперь могут преодолевать сверхдлинные расстояния и нести усиленную боевую часть. Морские дроны стали важным фактором во всей войне: поражение Крымского моста, изменение баланса сил в Черном море, что позволило нам восстановить собственный морской коридор, а теперь  удар по операциям. использованием этой разработки", – пишет Черненко.

Политолог акцентирует, что подчиненные Малюка нанесли удар туда, где он наносит наибольший вред врагу. "Теневой флот" в условиях санкций имеет для россиян ключевое значение – он обеспечивает до 30% экспорта нефти. А через порты Черного моря проходит четверть всей нефти врага. Еженедельно россия зарабатывает около 1 миллиарда долларов именно благодаря теневому флоту. Каждое из пораженных судов могло перевозить нефти на 70 млн долларов. Но потери россиян после ударов СБУ этими 70 миллионами не ограничатся: теперь из-за рисков вырастет цена фрахта и стоимость страхования для всех кораблей. А это значит, что перевозить кремлевскую нефть станет гораздо менее выгодно, поскольку существенно возрастут логистические расходы", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" россии. На видео видно, что после попадания оба танкера получили критические повреждения и фактически были выведены из строя. Танкеры были не загружены, и их поражение не нанесло вреда окружающей среде.