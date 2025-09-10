Запланована подія 2

Эксперт: Подразделения СБУ – одни из лучших по поражению противника дронами, потому что Малюк системно развивает это направление

СБУ
Политолог считает, что подходы СБУ нужно мультиплицировать. Фото: СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк системно развивает направление дронов, что обеспечивает наилучшие результаты подразделений Службы на фронте. Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя одну из лидирующих позиций ЦСО "А" СБУ в рейтинге подразделений беспилотных систем Сил обороны.

Эксперт акцентирует, что Служба постоянно модернизирует техническую составляющую дронов. "В сегодняшней войнеэто один из основных факторов успеха. СБУ постоянно на шаг впереди врага. В "войне дронов" тоже. Малюк начал эту работу раньше других. Уже с момента назначения в июле 2022 года, сделал развитие дронов одним из ключевых для Службы. Подразделения на линии фронта, как мне известно, являются ключевым приоритетом для главы СБУ. Он следит за их обеспечением і сам регулярно бывает на линии разграничения",подчеркивает Курпас.

Политолог считает, что подходы Службы нужно мультиплицировать. "Подразделение СБУ уже ликвидировало количество врагов в сотни раз больше, чем собственная численность! Уничтожили техники на сотни миллионов долларов. Это поразительная эффективность. А еще на днях стало известно, что воины СБУ подвели уже 2100 российских танков. Каждый 5 танк, подбитый Силами обороны, на счету Службы", пишет политолог.

"Когда сегодня кто-то в глубоком тылу позволяет себе системные нападки на Службу, можем не сомневаться, что этот человек работает на кремль. Сознательно или нет - вопрос открытый. СБУ сегодня - одна из самых эффективных структур, которая очищает Украину от врагов как на линии фронта, так и в тылу. рф бросает огромные силы на дискредитацию подчиненных Малюка. Но результат, как говорят, на табло. Точнее, в рейтинге уничтожения россиян",резюмирует эксперт.

Ранее стало известно, что подразделение ЦСО "А" СБУ стало вторым среди 500 подразделений Сил обороны по количеству поражений российской техники и живой силы.