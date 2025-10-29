Запланована подія 2

Эксперт: В Украине отправили в тюрьму около 1000 российских агентов. СБУ Малюка проводит историческую зачистку

СБУ
СБУ проводит историческую зачистку / СБУ

Служба безопасности Украины с 2022 года провела беспрецедентную зачистку агентов Кремля. Количество приговоров государственным изменникам приближается к тысяче. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что сейчас в регулярных судебных решениях можно увидеть результаты той работы, которую начала СБУ после того, как ее возглавил Василий Малюк. "Речь идет о почти тысячи госпредателей, отправившихся в тюрьму. Почти столько решений суда имеем с самого начала "полномасштабки" . Это беспрецедентная, и я бы даже сказал, историческая зачистка от московского мусора", - акцентирует политолог.

"Чтобы представить тот массив работы по очистке Украины, который прорабатывает СБУ, давайте посмотрим на цифры самой Службы. Более 4 тысяч уголовных производств по госизмене. Более 2 тысяч уже в судах. Более тысячи расследуется сейчас. И почти тысяча приговоров", - пишет экс-нардеп.

По мнению Черненко, начиная полномасштабную войну, путин был абсолютно убежден, что Украина не справится с валом кремлевских агентов, которые были инфильтрированы в разные структуры. "Однако Малюк сделал контрразведку одним из приоритетных звеньев Службы. С начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 100 агентурных сетей. В Службе действуют жестко, не считаясь с именами, но в рамках закона. Поэтому предатели садятся на длительные сроки", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что по материалам СБУ перед судом предстанет медиа-соратник Медведчука Кирилл Молчанов: ему грозит пожизненное заключение.