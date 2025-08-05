Эксперт: Впечатление самолетов рф уже стало одной из визиток СБУ

Поражение самолетов россиян уже стало одной из визиток Службы безопасности Украины. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя очередные успешные удары по аэродромам врага в оккупированном Крыму.

Эксперт подчеркивает, что никто не повлиял на авиацию врага так, как Служба безопасности. Операция "Паутина", с уничтожением рекордного количества российских стратегических самолетов дронами, уже вошла во все учебники. Однако в Службе не останавливаются и продолжают уничтожать самолеты врага прямо на аэродромах. Под руководством Василия Малюка СБУ разработала целую стратегию использования беспилотников для разных задач – на поле боя и в глубоком тылу рф. СБУ сегодня является локомотивом инновационных и новаторских решений в Силах обороны", – акцентирует политолог.

Экс-нардеп считает, что ключевое в операции не денежный ущерб врага, а уничтожение военного потенциала рф. "Один самолет Су-30СМ стоит в среднем от $35 до 50 млн. Но самое главное – уничтоженные самолеты уже не смогут сбрасывать КАБы и бить по нашим позициям на фронте. Из-за успешных операций СБУ враг испытывает огромные проблемы, как с авиапарком, так и с соответствующим оборудованием. Российская промышленность не способна быстро восстановить то, что российская армия теряет от ударов нашей спецслужбы", – пишет Черненко.

"Председатель СБУ описывает одну из целей Службы следующим образом: враг и его техника не могут чувствовать себя защищенно ни в одном углу рф или оккупированной территории. Когда-то у россиян был распространен мем о "визитке Яроша" , которую пропагандисты находили везде, где могли. Теперь дроны СБУ приносят на каждый российский аэродром "визитку Малюка". И эти, вполне реальные, "взрывные визитки" россиянам очень не нравятся", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что беспилотники ЦСО "А" СБУ "посетили" военный аэродром "Саки" – ключевую авиабазу россии для операций в Черном море. В результате полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один – поврежден. Также поражены три самолета Су-24 и авиационное оборудование.