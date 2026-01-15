Электронные трудовые договоры в Украине: Рада поддержала законопроект в первом чтении

15 января 2026 года Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №14141, предусматривающий электронный документооборот при трудоустройстве.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует пресс-служба парламента.

Электронное трудоустройство

Целью законопроекта является создание правовых условий для заключения трудовых договоров в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи, без необходимости физически подавать документы, удостоверяющие личность.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 24 Кодекса законов о труде Украины, определяющих, что при заключении трудового договора в электронном виде идентификация работника осуществляется путем подписания документа квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью.

Стороны могут договориться о создании, пересылке и хранении электронных данных и документов о трудовых отношениях с их согласием, с соблюдением требований законов Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах".

Принятые изменения соответствуют европейским тенденциям, поскольку полностью согласуются с Регламентом (ЕС) №910/2014 Европейского Парламента и Совета от 23 июля 2014 года об электронной идентификации и доверительных услугах для электронных транзакций на внутреннем рынке (eIDAS). Указанный Регламент устанавливает единые правовые рамки для приграничного признания средств электронной идентификации и использования электронных подписей в государствах-членах Европейского Союза.

Финансово-экономическое обоснование

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов, поскольку необходимая инфраструктура электронной идентификации и документооборота уже создана и функционирует в рамках экосистемы "Дія".

Экономический эффект от внедрения электронного трудоустройства основан на оптимизации административных процессов и устранении дублирования функций идентификации работников. По предварительным оценкам изменения могут обеспечить экономию для бизнеса до 500 миллионов гривен ежегодно за счет сокращения расходов на кадровый документооборот.

Срок оформления работника сократится с 2-3 рабочих дней до 30-60 минут, что повысит оперативность кадровых процессов и позволит привлекать квалифицированные кадры независимо от их географического расположения.

Для государственного бюджета ожидается увеличение поступлений от налога на доходы физических лиц и единого социального взноса благодаря росту уровня официальной занятости в связи с упрощением процедур трудоустройства.

В то же время, электронное трудоустройство будет способствовать улучшению инвестиционного климата, снижая административные барьеры и приводя национальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами в сфере цифровых услуг.

Особенно положительный эффект внедрения электронного трудоустройства будет наблюдаться в условиях военного положения, когда значительная часть экономически активного населения находится вне постоянного места жительства или за границей. Устранение требования физического присутствия для представления документов, удостоверяющих личность, обеспечит реализацию конституционного права на труд для всех категорий граждан и будет способствовать восстановлению экономической активности на освобожденных территориях.

Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил проект нового Трудового кодекса, который должен стать основой реформы рынка труда и заменить устаревший Кодекс законов о труде 1971 года.