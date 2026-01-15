Електронні трудові договори в Україні: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

15 січня 2026 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроект №14141, який передбачає електронний документообіг при працевлаштуванні.

Як пише Delo.ua, по це інформує пресслужба парламенту.

Електронне працевлаштування

Метою законопроєкту є створення правових умов для укладення трудових договорів у електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису, без необхідності фізично подавати документи, що посвідчують особу.

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 24 Кодексу законів про працю України, які визначають, що при укладенні трудового договору в електронному вигляді ідентифікація працівника здійснюється шляхом підписання документа кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом.

Сторони можуть домовитися про створення, пересилання та зберігання електронних даних та документів щодо трудових відносин за їхньою згодою, з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

Прийняті зміни відповідають європейським тенденціям, оскільки повністю узгоджуються з Регламентом (ЄС) №910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (eIDAS). Зазначений Регламент встановлює єдині правові рамки для транскордонного визнання засобів електронної ідентифікації та використання електронних підписів у державах-членах Європейського Союзу.

Фінансово-економічне обґрунтування

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття законопроєкту не потребує додаткових видатків з державного чи місцевих бюджетів, оскільки необхідна інфраструктура електронної ідентифікації та документообігу вже створена і функціонує в межах екосистеми "Дія".

Економічний ефект від впровадження електронного працевлаштування базується на оптимізації адміністративних процесів та усуненні дублювання функцій ідентифікації працівників. За попередніми оцінками, зміни можуть забезпечити економію для бізнесу до 500 мільйонів гривень щорічно за рахунок скорочення витрат на кадровий документообіг.

Термін оформлення працівника скоротиться з 2–3 робочих днів до 30–60 хвилин, що підвищить оперативність кадрових процесів та дозволить залучати кваліфіковані кадри незалежно від їхнього географічного розташування.

Для державного бюджету очікується збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску завдяки зростанню рівня офіційної зайнятості через спрощення процедур працевлаштування.

Водночас електронне працевлаштування сприятиме покращенню інвестиційного клімату, знижуючи адміністративні бар’єри та приводячи національне законодавство у відповідність до європейських стандартів у сфері цифрових послуг.

Особливо позитивний ефект впровадження електронного працевлаштування спостерігатиметься в умовах воєнного стану, коли значна частина економічно активного населення перебуває поза постійним місцем проживання або за кордоном. Усунення вимоги фізичної присутності для подання документів, що посвідчують особу, забезпечить реалізацію конституційного права на працю для всіх категорій громадян та сприятиме відновленню економічної активності на звільнених територіях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проєкт нового Трудового кодексу, який має стати основою реформи ринку праці та замінити застарілий Кодекс законів про працю 1971 року.