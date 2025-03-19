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Энергоавтономность украинского бизнеса: Delo.ua начинает исследование рынка
Delo.ua в рамках редакционного спецпроекта "Свободная энергия" продолжает исследовать изменения в украинской энергетике, вызванные войной и трендом отказа от ископаемого топлива. Наше издание будет изучать как украинский бизнес, адаптируясь к этим изменениям, внедряет меры по энергетической независимости.
После масштабных атак на энергетическую инфраструктуру украинские компании столкнулись с жесткой реальностью: стабильное электроснабжение больше не гарантировано. Отключение тока дестабилизировали производственные процессы, привели к финансовым потерям и заставили бизнес искать альтернативные пути обеспечения энергонезависимости.
В 2024 году корпоративный сектор дал мощный ответ на этот вызов: по разным оценкам, компании построили более 500 МВт собственной генерации — на основе природного газа, возобновляемых источников энергии и современных систем накопления. Так возникла новая энергетическая реальность — распределенная генерация, которая работает по принципу автономности и независимости от централизованного энергетического рынка.
Редакция Delo.ua проводит масштабные исследования, чтобы понять, какие бизнес-модели уже работают и что выбирают крупнейшие игроки рынка. В рамках исследования будут опрошены крупнейшие украинские компании.
Мы просим компании, которые внедрили или планируют внедрять проекты по энергетической независимости, ответить на наши вопросы, чтобы поделиться своей стратегией, подходами к инвестированию и планами развития собственного поколения. А именно:
— Какой объем инвестиций направлен на построение собственных энергетических мощностей за последние три года?
— Какой мощностью собственной генерации обладает компания по состоянию на 1 января 2025 года?
— Каковы общие ежегодные энергетические потребности всей вашей компании?
— Какую экономию (сбережения средств) вы планируете получить от работы собственной генерации каждый год?
— Какие именно энергетические проекты реализованы:
- Солнечные электростанции
- Ветровые электростанции
- Гелиотермальные станции
- Производство биогаза
- Гидроэлектростанции
- Газопоршневые установки
- Газотурбинные установки
- ТЭЦ на биомассе
- Другое (уточните что именно)
— Каков ожидаемый срок окупаемости инвестиций?
— Какие планы по энергетическим проектам в 2025–2027 годах?
Чтобы мы могли сформировать ваш профайл и разместить его на сайте Delo.ua, предоставите данные о вашей компании, а именно:
- Дата основания
- Количество работников
- ЕГРПОУ
- Лого, если есть
- Краткую справку о деятельности компании
Просим присылать данные и контактные данные компетентных представителей вашей компании на e-mail нашего журналиста по энергетическим рынкам [email protected].
Сбор данных продлится до 3 апреля.