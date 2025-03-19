Энергоавтономность украинского бизнеса: Delo.ua начинает исследование рынка

Delo.ua в рамках редакционного спецпроекта " Свободная энергия " продолжает исследовать изменения в украинской энергетике, вызванные войной и трендом отказа от ископаемого топлива. Наше издание будет изучать как украинский бизнес, адаптируясь к этим изменениям, внедряет меры по энергетической независимости.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

После масштабных атак на энергетическую инфраструктуру украинские компании столкнулись с жесткой реальностью: стабильное электроснабжение больше не гарантировано. Отключение тока дестабилизировали производственные процессы, привели к финансовым потерям и заставили бизнес искать альтернативные пути обеспечения энергонезависимости.

В 2024 году корпоративный сектор дал мощный ответ на этот вызов: по разным оценкам, компании построили более 500 МВт собственной генерации — на основе природного газа, возобновляемых источников энергии и современных систем накопления. Так возникла новая энергетическая реальность — распределенная генерация, которая работает по принципу автономности и независимости от централизованного энергетического рынка.

Редакция Delo.ua проводит масштабные исследования, чтобы понять, какие бизнес-модели уже работают и что выбирают крупнейшие игроки рынка. В рамках исследования будут опрошены крупнейшие украинские компании.

Мы просим компании, которые внедрили или планируют внедрять проекты по энергетической независимости, ответить на наши вопросы, чтобы поделиться своей стратегией, подходами к инвестированию и планами развития собственного поколения. А именно:

— Какой объем инвестиций направлен на построение собственных энергетических мощностей за последние три года?

— Какой мощностью собственной генерации обладает компания по состоянию на 1 января 2025 года?

— Каковы общие ежегодные энергетические потребности всей вашей компании?

— Какую экономию (сбережения средств) вы планируете получить от работы собственной генерации каждый год?

— Какие именно энергетические проекты реализованы:

Солнечные электростанции

Ветровые электростанции

Гелиотермальные станции

Производство биогаза

Гидроэлектростанции

Газопоршневые установки

Газотурбинные установки

ТЭЦ на биомассе

Другое (уточните что именно)

— Каков ожидаемый срок окупаемости инвестиций?

— Какие планы по энергетическим проектам в 2025–2027 годах?

Чтобы мы могли сформировать ваш профайл и разместить его на сайте Delo.ua, предоставите данные о вашей компании, а именно:

Дата основания

Количество работников

ЕГРПОУ

Лого, если есть

Краткую справку о деятельности компании

Просим присылать данные и контактные данные компетентных представителей вашей компании на e-mail нашего журналиста по энергетическим рынкам [email protected].

Сбор данных продлится до 3 апреля.