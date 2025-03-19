Енергоавтономність українського бізнесу: Delo.ua розпочинає дослідження ринку

Delo.ua у рамках редакційного спецпроєкту " Вільна енергія " продовжує досліджувати зміни в українській енергетиці, що спричинені війною та трендом відмови від викопного палива. Наше видання вивчатиме як український бізнес, адаптуючись до цих змін, впроваджує заходи з енергетичної незалежності.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Після масштабних атак на енергетичну інфраструктуру українські компанії зіткнулися з жорсткою реальністю: стабільне електропостачання більше не є гарантованим. Відключення струму дестабілізували виробничі процеси, спричинили фінансові втрати та змусили бізнес шукати альтернативні шляхи забезпечення енергонезалежності.

У 2024 році корпоративний сектор дав потужну відповідь на цей виклик: за різними оцінками, компанії побудували понад 500 МВт власної генерації — на основі природного газу, відновлюваних джерел енергії та сучасних систем накопичення. Так зародилася нова енергетична реальність — розподілена генерація, яка працює за принципом автономності та незалежності від централізованого енергетичного ринку.

Редакція Delo.ua проводить масштабне дослідження, щоб зрозуміти, які бізнес-моделі вже працюють і що обирають найбільші гравці ринку. У рамках дослідження буде опитано найбільші українські компанії.

— Ми просимо компанії, які впровадили або планують впроваджувати проєкти з енергетичної незалежності відповісти на наші запитання, щоб поділитися своєю стратегією, підходами до інвестування та планами розвитку власної генерації. А саме:

— Який обсяг інвестицій спрямовано на побудову власних енергетичних потужностей за останні три роки?

— Якою потужністю власної генерації володіє компанія станом на 1 січня 2025 року?

— Які загальні річні енергетичні потреби всієї вашої компанії?

— Яку економію (заощадження коштів) ви плануєте отримати від роботи власної генерації щороку?

— Які саме енергетичні проєкти реалізовані:

Сонячні електростанції

Вітрові електростанції

Геліотермальні станції

Виробництво біогазу

Гідроелектростанції

Газопоршневі установки

Газотурбінні установки

ТЕЦ на біомасі

Інше (уточніть що саме)

— Який очікуваний термін окупності інвестицій?

— Які плани щодо енергетичних проєктів у 2025–2027 роки?

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Дату заснування

Кількість працівників

ЄДРПОУ

Лого, якщо є

Коротку довідку про діяльність компанії

Просимо надсилати дані та контактні дані компетентних представників вашої компанії на e-mail нашого журналіста з енергетичних ринків [email protected].

Збір даних триватиме до 3 квітня.