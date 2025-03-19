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Енергоавтономність українського бізнесу: Delo.ua розпочинає дослідження ринку
Delo.ua у рамках редакційного спецпроєкту "Вільна енергія" продовжує досліджувати зміни в українській енергетиці, що спричинені війною та трендом відмови від викопного палива. Наше видання вивчатиме як український бізнес, адаптуючись до цих змін, впроваджує заходи з енергетичної незалежності.
Після масштабних атак на енергетичну інфраструктуру українські компанії зіткнулися з жорсткою реальністю: стабільне електропостачання більше не є гарантованим. Відключення струму дестабілізували виробничі процеси, спричинили фінансові втрати та змусили бізнес шукати альтернативні шляхи забезпечення енергонезалежності.
У 2024 році корпоративний сектор дав потужну відповідь на цей виклик: за різними оцінками, компанії побудували понад 500 МВт власної генерації — на основі природного газу, відновлюваних джерел енергії та сучасних систем накопичення. Так зародилася нова енергетична реальність — розподілена генерація, яка працює за принципом автономності та незалежності від централізованого енергетичного ринку.
Редакція Delo.ua проводить масштабне дослідження, щоб зрозуміти, які бізнес-моделі вже працюють і що обирають найбільші гравці ринку. У рамках дослідження буде опитано найбільші українські компанії.
— Ми просимо компанії, які впровадили або планують впроваджувати проєкти з енергетичної незалежності відповісти на наші запитання, щоб поділитися своєю стратегією, підходами до інвестування та планами розвитку власної генерації. А саме:
— Який обсяг інвестицій спрямовано на побудову власних енергетичних потужностей за останні три роки?
— Якою потужністю власної генерації володіє компанія станом на 1 січня 2025 року?
— Які загальні річні енергетичні потреби всієї вашої компанії?
— Яку економію (заощадження коштів) ви плануєте отримати від роботи власної генерації щороку?
— Які саме енергетичні проєкти реалізовані:
- Сонячні електростанції
- Вітрові електростанції
- Геліотермальні станції
- Виробництво біогазу
- Гідроелектростанції
- Газопоршневі установки
- Газотурбінні установки
- ТЕЦ на біомасі
- Інше (уточніть що саме)
— Який очікуваний термін окупності інвестицій?
— Які плани щодо енергетичних проєктів у 2025–2027 роки?
Щоб ми могли сформувати ваш профайл та розмістити його на сайті Delo.ua, надайте дані про вашу компанію, а саме:
- Дату заснування
- Кількість працівників
- ЄДРПОУ
- Лого, якщо є
- Коротку довідку про діяльність компанії
Просимо надсилати дані та контактні дані компетентних представників вашої компанії на e-mail нашого журналіста з енергетичних ринків [email protected].
Збір даних триватиме до 3 квітня.