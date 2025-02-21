EVA купила логистический комплекс под Киевом у Dragon Capital

Компания "Юэри Холдинг Лимитед", входящая в Dragon Capital Томаша Фиалы, продала логистический комплекс "Омега-1" в Броварах ООО "Руш", управляющей сетью магазинов EVA, принадлежащих бизнесменам Руслану Шостаку и Валерию Киптику. Стоимость сделки не разглашается.

Об этом сообщила пресс-служба Dragon Capital.

Как рассказал Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital, компании начали работать над этим соглашением осенью прошлого года. Он убежден, что EVA получит важный актив, который будет способствовать дальнейшему стратегическому развитию.

Складской комплекс, расположенный по адресу ул. Объездная дорога, 8 в Броварах имеет общую площадь 19 119 кв. м. Объект был приобретен компанией Dragon Capital в 2017 году.

Логистический комплекс Омега-1 Dragon Capital приобрела 8 лет назад у Альфа-банка того времени.

На сегодняшний день портфель коммерческой недвижимости Dragon Capital состоит из 25 объектов, общей площадью 560 тыс. кв.м.

Ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Руш" приобрести логистический комплекс под Киевом у " СК Омега-1 Логистик" Томаша Фиалы.

Dragon Capital продает недвижимость

Перед полномасштабной войной группа Dragon Capital владела 778 000 кв. м. Сейчас около 531 000 кв. м коммерческой недвижимости: за период войны компания потеряла три объекта и еще три продала.

Кроме продажи Amtel, в 2022-2023 годах группа нашла новых владельцев для двух офисных центров в Киеве.

БЦ по ул. Деловой в Киеве приобрело Общество Красного Креста Украины, а БЦ "Времена года" в 2023 году купила компания Soft Construct Limited. Ее бенефициары – граждане Армении Виген и Ваге Бадалян. Они – совладельцы глобального разработчика ПО для гемблинга BetConstruct.

Также компания Dragon Capital Томаша Фиалы в марте 2024 продала складской комплекс Amtel в Киевской области. Покупателем актива стала фирма "Гистион" из Херсона.

Как рынок складской недвижимости, переживающий войну с особо острой динамикой, справляется с дефицитом площадей, узнайте из материала Delo.ua.

Про Dragon Capital

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, предоставляющая полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Компания имеет более 20-летний успешный опыт прямых инвестиций в ведущих производителей товаров и поставщиков услуг в Украине, а также в знаковые проекты жилой и коммерческой недвижимости.