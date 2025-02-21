EVA купила логістичний комплекс під Києвом у Dragon Capital

Компанія "Юері Холдинг Лімітед", що входить до Dragon Capital Томаша Фіали, продала логістичний комплекс "Омега-1" у Броварах ТОВ "Руш", яка управляє мережею магазинів EVA , що належать бізнесменам Руслану Шостаку та Валерію Кіптику. Вартість угоди не розголошується.

Про це повідомила пресслужба Dragon Capital.

Як розповів Томаш Фіала, генеральний директор Dragon Capital, компанії почали працювати над цією угодою восени минулого року. Він переконаний, що EVA отримає важливий актив, який сприятиме її подальшому стратегічному розвитку.

Зазначається, що складський комплекс, розташований за адресою вул. Об'їзна дорога, 8 у Броварах, має загальну площу 19 119 кв. м. Об'єкт був придбаний компанією Dragon Capital у 2017 році.

Логістичний комплекс Омега-1 Dragon Capital придбала 8 років тому в тогочасного Альфа-банку.

На сьогодні портфель комерційної нерухомості Dragon Capital складається з 25 об’єктів, загальною площею 560 тис. кв.м.

Раніше Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Руш" придбати логістичний комплекс під Києвом у "СК Омега-1 Логістик" Томаша Фіали.

Dragon Capital продає нерухомість

Перед повномасштабною війною група Dragon Capital володіла 778 000 кв. м. Зараз – близько 531 000 кв. м комерційної нерухомості: за період війни компанія втратила три об’єкти і ще три продала.

Окрім продажу Amtel, у 2022–2023 роках група знайшла нових власників для двох офісних центрів у Києві.

БЦ на вул. Діловій у Києві придбало Товариство Червоного Хреста України, випливає з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

БЦ "Пори року" у 2023 році купила компанія Soft Construct Limited. Її бенефіціари – громадяни Вірменії Віген та Ваге Бадалян. Вони – співвласники глобального розробника ПО для гемблінга BetConstruct.

Також компанія Dragon Capital Томаша Фіали у березні 2024 року продала складський комплекс Amtel у Київській області. Покупцем активу стала фірма "Гістіон" із Херсону.

Як ринок складської нерухомості, що переживає війну з особливо гострою динамікою, справляється з дефіцитом площ, дізнайтеся з матеріалу Delo.ua.

Про Dragon Capital

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів.

Компанія має більш ніж 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у провідних виробників товарів і постачальників послуг в Україні, а також у знакові проєкти житлової та комерційної нерухомості.