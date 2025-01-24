Мережа EVA розглядає придбання логістичного комплексу під Києвом у Dragon Capital Томаша Фіали

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ "Руш", який належить Руслану Шостаку і Валерію Кіптику, придбати логістичний комплекс під Києвом у "СК Омега-1 Логістик" Томаша Фіали.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

За даними у системі YouControl, ДП "СК Омега-1 Логістик" належить кіпрській компанії "Юері Холдінг Лімітед", а її бенефіціарним власником вказаний засновник інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

ДП "СК Омега-1 Логістик" належить складський комплекс за адресою: м.Бровари, Об`їзна дорога, будинок 8.

ТОВ "Руш" управляє мережею магазинів Eva, що належать бізнесменам Руслану Шостаку та Валерія Кіптика.

Нагадаємо, раніше ТОВ "Вигідна покупка", оператор мережі мультимаркетів Аврора, придбав складський комплекс поблизу Києва у ТОВ "Вест Гейт Логістик" з групи Dragon Capital.

Dragon Capital продає нерухомість

Перед повномасштабною війною група Dragon Capital володіла 778 000 кв. м. Зараз – близько 531 000 кв. м комерційної нерухомості: за період війни компанія втратила три об’єкти і ще три продала.

Окрім продажу Amtel, у 2022–2023 роках група знайшла нових власників для двох офісних центрів у Києві.

БЦ на вул. Діловій у Києві придбало Товариство Червоного Хреста України, випливає з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

БЦ "Пори року" у 2023 році купила компанія Soft Construct Limited. Її бенефіціари – громадяни Вірменії Віген та Ваге Бадалян. Вони – співвласники глобального розробника ПО для гемблінга BetConstruct.

Також компанія Dragon Capital Томаша Фіали у березні 2024 року продала складський комплекс Amtel у Київській області. Покупцем активу стала фірма "Гістіон" із Херсону.

Як ринок складської нерухомості, що переживає війну з особливо гострою динамікою, справляється з дефіцитом площ, дізнайтеся з матеріалу Delo.ua.