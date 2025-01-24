Сеть EVA рассматривает приобретение логистического комплекса под Киевом у Dragon Capital Томаша Фиалы

Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ ) разрешил ООО "Руш", принадлежащее Руслану Шостаку и Валерию Киптику, приобрести логистический комплекс под Киевом у "СК Омега-1 Логистик" Томаша Фиалы.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным в системе YouControl, ГП "СК Омега-1 Логистик" принадлежит кипрской компании "Юэри Холдинг Лимитед", а ее бенефициарным владельцем указан основатель инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

ГП "СК Омега-1 Логистик" принадлежит складской комплекс по адресу: г.Бровары, Объездная дорога, дом 8.

ООО "Руш" управляет сетью магазинов Eva, принадлежащих бизнесменам Руслану Шостаку и Валерию Киптыку.

Напомним, ранее ООО "Выгодная покупка", оператор сети мультимаркетов Аврора, приобрел складской комплекс вблизи Киева у ООО "Вест Гейт Логистик" из группы Dragon Capital.

Dragon Capital продает недвижимость

Перед полномасштабной войной группа Dragon Capital владела 778 000 кв. м. Сейчас – около 531 000 кв. м коммерческой недвижимости: за период войны компания потеряла три объекта и еще три продала.

Кроме продажи Amtel, в 2022-2023 годах группа нашла новых владельцев для двух офисных центров в Киеве.

БЦ по ул. Деловой в Киеве приобрело Общество Красного Креста Украины, вытекающее из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

БЦ "Времена года" в 2023 году купила компания Soft Construct Limited. Ее бенефициары – граждане Армении Виген и Ваге Бадалян. Они – совладельцы глобального разработчика ПО для гемблинга BetConstruct.

Также компания Dragon Capital Томаша Фиалы в марте 2024 продала складской комплекс Amtel в Киевской области. Покупателем актива стала фирма "Гистион" из Херсона.

Как рынок складской недвижимости, переживающий войну с особо острой динамикой, справляется с дефицитом площадей, узнайте из материала Delo.ua.