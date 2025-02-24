Еврокомиссия предложила Украине новый пакет энергетической поддержки

24 февраля в Киеве Европейская комиссия представила новый пакет поддержки, направленный на укрепление энергетической безопасности Украины и ее интеграцию в европейский энергорынок.

Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

Документ предусматривает полное объединение рынка электроэнергии Украины и ЕС в начале 2027 года, а также дальнейшее привлечение в газовый сектор Евросоюза.

В то же время, для этого Украина должна ускорить реформы в энергетическом секторе и выполнить обязательства перед Энергетическим Сообществом.

Основные компоненты пакета:

Интеграция энергорынка: Украина и Молдова будут полностью присоединены к европейскому рынку электроэнергии. Важным условием является завершение рыночных реформ и создание механизмов поддержки уязвимых потребителей.

Украина и Молдова будут полностью присоединены к европейскому рынку электроэнергии. Важным условием является завершение рыночных реформ и создание механизмов поддержки уязвимых потребителей. Финансирование закупок газа: ЕС будет помогать Украине обеспечить необходимые запасы газа, что повысит безопасность поставок всей Европе.

ЕС будет помогать Украине обеспечить необходимые запасы газа, что повысит безопасность поставок всей Европе. Развитие "зеленой" энергетики: К 2027 году запланировано расширение возобновляемых мощностей на 1,5 ГВт, что увеличит долю "зеленой" энергии в стране на 25%.

ЕС уже предоставил более 2 миллиардов евро в поддержку украинской энергосистемы за последние три года. Новый пакет усилит энергетическую независимость Украины и ее интеграцию в европейское энергетическое сообщество.

Напомним, в конце января в группе "Нафтогаз" сообщали, что имеют достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Все предприятия компании работают в штатном режиме и обеспечивают добычу, хранение, снабжение природным газом всем категориям потребителей.

В то же время экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что уровень наполнения подземных хранилищ газа Украины приближается к 10%. По его мнению, это может создать значительные проблемы со снабжением газа во время пиковых морозов.

После этого стало известно, что " Нефтегаз" срочно закупил на февраль примерно 150 млн куб. м газа в ЕС по цене 28 тысяч гривен за тысячу кубометров без НДС. Цена покупки голубого топлива почти вдвое дороже, чем летом.