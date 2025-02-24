Єврокомісія запропонувала Україні новий пакет енергетичної підтримки

24 лютого в Києві Європейська комісія представила новий пакет підтримки, спрямований на зміцнення енергетичної безпеки України та її інтеграцію в європейський енергоринок.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Документ передбачає повне об’єднання ринку електроенергії України та ЄС до початку 2027 року, а також подальше залучення до газового сектору Євросоюзу.

Водночас для цього Україна має прискорити реформи в енергетичному секторі та виконати зобов’язання перед Енергетичним Співтовариством.

Основні компоненти пакета:

Інтеграція енергоринку: Україна та Молдова будуть повністю приєднані до європейського ринку електроенергії. Важливою умовою є завершення ринкових реформ та створення механізмів підтримки вразливих споживачів.

Україна та Молдова будуть повністю приєднані до європейського ринку електроенергії. Важливою умовою є завершення ринкових реформ та створення механізмів підтримки вразливих споживачів. Фінансування закупівель газу: ЄС допомагатиме Україні забезпечити необхідні запаси газу, що підвищить безпеку постачання для всієї Європи.

ЄС допомагатиме Україні забезпечити необхідні запаси газу, що підвищить безпеку постачання для всієї Європи. Розвиток "зеленої" енергетики: До 2027 року заплановане розширення відновлюваних потужностей на 1,5 ГВт, що збільшить частку "зеленої" енергії в країні на 25%.

ЄС уже надав понад 2 мільярди євро на підтримку української енергосистеми за останні три роки. Новий пакет посилить енергетичну незалежність України та її інтеграцію до європейської енергетичної спільноти.

Нагадаємо, наприкінці січня у групі "Нафтогаз" повідомляли, що мають достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Усі підприємства компанії працюють у штатному режимі та забезпечують видобуток, зберігання, постачання природного газу всім категоріям споживачів.

Натомість ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон заявляв, що рівень наповнення підземних сховищ газу України наближається до 10%. На його думку, це може створити значні проблеми з постачанням газу під час пікових морозів.

Після цього стало відомо, що "Нафтогаз" терміново закупив на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Ціна купівлі блакитного палива майже вдвічі дорожче, ніж влітку.