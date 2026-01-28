Европа дорожает: почему украинская металлургия теряет клиентов в ЕС

"Углеродная пошлина" или СВАМ официально стартовала в Европейском Союзе с 1 января. Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну, Украине не удалось получить отсрочку. Поэтому металлургические компании столкнулись со сложностями при экспорте продукции на ключевой рынок ЕС, что заставляет их адаптироваться и сокращать производство. Компании просят правительство возобновить диалог с ЕС по исключению украинских производителей из-под действия углеродных пошлин.

В ответ на запрос Delo.ua генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо рассказал, что из-за внедрения CBAM дополнительная стоимость доступа на рынок ЕС для продукции компании составила $60–$90/т. Рынок отреагировал на это почти немедленно и все европейские клиенты предприятия прекратили заказ.

"Мы потратили три года на формирование наших позиций в Европе как замену других рынков, потерянных из-за войны, и в результате этого решения экспорт 1,25 млн тонн, запланированный на 2026 год, почти половина нашего годового производства не состоится", - отметил топменеджер.

26 января из-за CBAM и дорогостоящей электроэнергии "АрселорМиттал Кривой Рог" был вынужден закрыть блюминговый цех . В то же время Лонгобардо отмечает, что работа производства на минимальном уровне может повлечь за собой цепную реакцию остановки части передельных производственных мощностей, простоя части персонала, а себестоимость продукции вырастет еще больше.

"Это происходит на фоне самых высоких цен на электроэнергию в Европе и продолжающихся военных убытков, несмотря на более чем 1 млрд долларов поддержки со стороны нашей материнской компании. Нам срочно нужна поддержка правительству Украины в виде справедливо регулируемой цены на энергоносители", - добавил топ-менеджер.

В пресс-службе группы "Метинвест" изданию рассказали, что CBAM существенно усложнил импорт продукции в Европейский Союз, поскольку введенные требования создают дополнительные административные и финансовые барьеры. Приобретение CBAM-сертификатов предусмотрено впоследствии, а в настоящее время еще даже не ясна их цена на первый квартал 2026 года.

"С целью сохранения присутствия на ключевых европейских рынках, несмотря на имеющуюся неопределенность, группа "Метинвест" была вынуждена перестроить некоторые процессы и адаптироваться к рискам, вызванным введением CBAM. Основной вызов заключается в том, что рынок ЕС очень важен для украинских производителей, но в результате продолжающейся агрессии украинская промышленность другой экспортер в ЕС", — отметили в пресс-службе.

В компании также добавили, что другие страны — крупные производители стали — имеют возможность гибко перераспределять объемы продукции с более высокой углеродной интенсивностью на третьи рынки, поставляя в ЕС продукцию с предприятий с более низким уровнем выбросов углерода. Украинские производители такой возможности не имеют из-за ключевой роли рынка ЕС для сбыта продукции и отсутствия альтернативных производственных мощностей, позволяющих осуществлять подобную оптимизацию. Для Украины сейчас критически важно, чтобы правительство продолжило диалог с ЕС по поводу особого порядка применения СВАМ к Украине.

Что такое СВАМ

СВАМ (англ. Carbon Border Adjustment Mechanism) — это европейская пошлина на импорт товаров, при производстве которых выделяется много CO₂ (например, стали, цемента или электроэнергии). Его ввели в рамках Европейского зеленого соглашения, чтобы подтолкнуть промышленность ЕС быстрее переходить на более чистые технологии. Идея проста: европейские заводы тратят большие деньги на экологические требования, а импорт из стран без таких правил нет. Так что СВАМ должно выровнять условия, чтобы производители в ЕС не проигрывали конкуренцию более дешевому импорту. Механизм был разработан Еврокомиссией в 2019-2020 и принят в 2022 году.

В середине июля 2025 г. Украина подала в Еврокомиссию запрос на отсрочку от СВАМ для украинских экспортеров, а также все необходимые для этого документы. Однако по состоянию на 1 января соответствующее решение в Брюсселе так и не было принято. Таким образом, с начала года украинский бизнес при экспорте в ЕС вынужден платить "углеродную пошлину".

СВАМ может стоить Украине $3,6 млрд в год

По оценке Федерации работодателей Украины в 2023 году украинский экспорт продукции в ЕС, подпадавший под CBAM, составил $3,6 млрд — это 9,9% всего экспорта из Украины. В частности, в 2023 году в ЕС было направлено 78,3% украинского экспорта электроэнергии; 80,7% экспорта алюминия; 82,5% экспорта чёрных металлов и металлопродукции; 86,5% экспорта цемента и цементных клинкеров; а также 90% экспорта удобрений.

Уже в первый год действия ограничений ВВП Украины может снизиться на 4,8%, а экспорт товаров в ЕС — на 7,8%. При этом налоговые поступления в бюджет сократятся на $2,8 млрд в год, а в результате падения деловой активности будет потеряно около 73,1 тыс. рабочих мест. Кроме того, при таком сценарии в 2030-2035 годах общие потери занятости могут составить почти 120 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления упадут на $3,6 млрд.

Помимо прямых рисков, бизнес видит также опосредованные угрозы, связанные с закрытием европейского рынка для импортеров из третьих стран. В таком случае, эти поставщики будут искать новые рынки сбыта, и одним из них может стать украинский рынок.