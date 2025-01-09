"Фармак" вышел на рынок Китая

Группа компаний "Фармак" получила первое регистрационное удостоверение в Китайской Народной Республике.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Это разрешение на реализацию и использование диагностического контрастного препарата, применяемого при магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Отмечается, что компания активно расширяет свое присутствие на международной арене, экспортирует продукцию более чем в 60 стран мира, включая 15 стран ЕС, а также государства Центральной и Южной Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки и Австралии.

Группа компаний "Фармак" ведет деятельность на глобальном уровне, имея две производственные площадки в Украине, завод в Испании и 13 международных представительств в таких странах как Польша, Чехия, Словакия, Великобритания, ОАЭ, Вьетнам, Швейцария, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Молдова.

На какие рынки вышел "Фармак" в 2024 году

В этом году компания открыла представительство в Великобритании. Издание Delo.ua писало, что в сентябре Farmak Pharmaceuticals UK объявила о завершении сделки по приобретению через британскую A&S Pharma Holdings группы компаний по производству и дистрибуции дженериков.

В марте "Фармак" закрыл соглашение по приобретению польской Symphar, став 100% владельцем фармацевтической компании.

Кроме того, украинский производитель вышел на новые экспортные рынки — Иорданию и Пакистан. В декабре Farmak открыл представительство в Кишиневе. Его появление в столице Молдовы направлено на расширение присутствия компании на международных рынках и является частью реализации корпоративной стратегии.

В "Фармаке" сообщают, что по состоянию на декабрь 2024 года компанию в мире представляют 13 представительств и аффилированных компаний, а экспорт лекарств осуществляется в более чем 60 стран.