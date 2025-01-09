"Фармак" вийшов на ринок Китаю

Група компаній "Фармак" отримала перше реєстраційне посвідчення в Китайській Народній Республіці.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Це дозвіл на реалізацію та використання діагностичного контрастного препарату, що застосовується під час магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Зазначається, що компанія активно розширює свою присутність на міжнародній арені, експортує продукцію до понад 60 країн світу, включаючи 15 країн ЄС, а також держави Центральної та Південної Америки, Близького Сходу, Азії, Африки та Австралії.

Група компаній "Фармак" веде діяльність на глобальному рівні, маючи два виробничі майданчики в Україні, завод в Іспанії та 13 міжнародних представництв у таких країнах, як Польща, Чехія, Словаччина, Великобританія, ОАЕ, В’єтнам, Швейцарія, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Молдова.

На які ринки вийшов "Фармак" у 2024 році

Цьогоріч компанія відкрила представництво у Великій Британії. Видання Delo.ua писало, що у вересні Farmak Pharmaceuticals UK оголосила про завершення угоди з придбання через британську A&S Pharma Holdings групи компаній з виробництва та дистрибуції дженериків.

У березні "Фармак" закрив угоду з придбання польської Symphar, ставши 100% власником фармацевтичної компанії.

Крім того, український виробник вийшов на нові експортні ринки — Йорданію та Пакистан. У грудні Farmak відкрив представництво у Кишиневі. Його поява у столиці Молдови спрямована на розширення присутності компанії на міжнародних ринках і є частиною реалізації корпоративної стратегії

У "Фармаку" повідомляють, що станом на грудень 2024 року компанію у світі представляють 13 представництв і афілійованих компаній, а експорт ліків здійснюється до понад 60 країн.