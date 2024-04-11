Український "Фармак" отримав €22 млн від ЄБРР на розширення діяльності у Польщі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) дав кредит на суму 22 мільйони євро українському виробнику ліків "Фармак" для розширення його діяльності у Польщі.

Про це йдеться у пресрелізі ЄБРР.

"Європейський банк реконструкції та розвитку надає підтримку українському фармацевтичному виробнику "Фармак" у розширенні його діяльності у Польщі. Банк виділив кредит у розмірі 22 мільйони євро на стратегічне придбання Групою "Фармак" польської фармацевтичної компанії, а також на модернізацію інформаційно-технологічних (ІТ) систем "Фармак"", - йдеться у повідомленні.

У ЄБРР зазначають, що "Фармак" — це провідний виробник фармацевтичної продукції в Україні. Згідно з корпоративною стратегією "Фармак 2.0: від локального до глобального успіху", компанія дотримується стратегії експансії на міжнародні ринки, зберігаючи при цьому та розширюючи поточний продуктовий портфель в Україні.

Нагадаємо, у кінці березня міжнародний офіс "Фармак" закрив угоду з придбання польської Symphar, ставши 100% власником фармкомпанії.

Це стратегічне придбання у Польщі дозволить "Фармак" диверсифікувати продуктовий портфель та збільшити експортний потенціал. Таким чином, інвестиції ЄБРР допоможуть "Фармак" зміцнити свої позиції лідера фармацевтичного виробництва в Україні та розширити свою присутність на європейських ринках.

""Фармак" є вражаючим прикладом української компанії, що динамічно розвивається, і яка, незважаючи на дуже складну військову обстановку, зуміла зберегти свою діяльність, а тепер стратегічно думає про свій майбутній напрям. Ми пишаємося тим, що підтримуємо стратегію "Фармак" щодо злиття та поглинання, яка збільшить експорт компанії до Польщі та інших європейських ринків та підтримає її довгострокове зростання. Ми маємо великий портфель фармацевтичних проектів у Польщі, і ми хочемо зміцнити зв'язки в цьому секторі між двома країнами", - заявив керівник Глобального департаменту з виробництва та послуг ЄБРР Фредерік Люсене.

ЄБРР підтримає співробітників "Фармак"

У ЄБРР підкреслили, що окрім сприяння розширенню та зростанню бізнесу "Фармак", інвестиції банку також підтримають співробітників компанії в Україні. У рамках співпраці банк разом із "Фармак" реалізують структуровану програму реінтеграції ветеранів і розширять доступ до навчання для жінок, які приходять на важкозаповнювані вакансії, в яких традиційно переважають чоловіки.

"Маючи понад 2 800 співробітників в Україні, "Фармак" стикається з низкою проблем, пов'язаних з війною, у тому числі з наймом нового виробничого персоналу та навчанням нових співробітників відповідно до стандартів належної виробничої практики, а також з нестачею співробітників та топ-менеджерів, необхідних для розширення міжнародної присутності", - зазначили у ЄБРР.

Там пояснили, що нові програми компанії в цій галузі будуть спрямовані на вирішення пріоритетних завдань, спрямованих на створення більш стійкої робочої сили для такої діяльності, а також розширення доступу до навчання та можливостей отримання коштів для ключових груп співробітників.

Довідка

Symphar – польська фармацевтична маркетингова компанія з офісом у Варшаві. Її команда з 90 професіоналів працює з понад 50 продуктами у галузях діабетології, гінекології, психіатрії та неврології. У 2023 році Symphar досягла доходу у понад 22 млн євро у результаті тривалого періоду стабільного та прибуткового зростання.

Фармацевтична компанія "Фармак" займається дослідженням і розробкою, виробництвом, глобальними продажами та маркетингом генеричних лікарських засобів. Компанія має виробничі та R&D потужності в Україні та Іспанії. У "Фармак" 10 комерційних офісів в різних регіонах світу, включаючи Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Центральну Азію, Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Західну Європу.

"Фармак" займає близько 6% українського ринку та експортує продукцію у понад 50 країн світу, зокрема ЄС, Азії, Центральної та Південної Америки та Близького Сходу.

Нагадаємо, восени 2023 року АМКУ оштрафував на 485,4 тисячі гривень ДКП "Фармацевтична фабрика" (Житомир) за неправомірне використання оформлення упаковки лікарського засобу "Корвалазид", що виявилося надто схожим на оформлення упаковки "Корвалолу", яке використовує київський завод "Фармак", який, власне, й наскаржився на конкурента, що використав дизайн без дозволу.

Також повідомлялося, що Верховний Суд ухвалив остаточне рішення на користь фармацевтичної компанії "Дарниця", яка сперечалася з іншим фармгігантом – компанією "Фармак", щодо торговельної марки "Корвалол Corvalolum".

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