Украинский "Фармак" получил €22 млн от ЕБРР на расширение деятельности в Польше

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит на сумму 22 миллиона евро украинскому производителю лекарств "Фармак" для расширения его деятельности в Польше.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

"Европейский банк реконструкции и развития оказывает поддержку украинскому фармацевтическому производителю "Фармак" в расширении его деятельности в Польше. Банк выделил кредит в размере 22 миллионов евро на стратегическое приобретение Группой "Фармак" польской фармацевтической компании, а также модернизацию информационно-технологических (ИТ) систем "Фармак"", – говорится в сообщении.

В ЕБРР отмечают, что "Фармак" - ведущий производитель фармацевтической продукции в Украине. Согласно корпоративной стратегии "Фармак 2.0: от локального до глобального успеха", компания придерживается стратегии экспансии на международные рынки, сохраняя при этом и расширяя текущий продуктовый портфель в Украине.

Напомним, в конце марта международный офис "Фармак" закрыл соглашение по приобретению польской Symphar, став 100% владельцем фармкомпании.

Это стратегическое приобретение в Польше позволит "Фармаку" диверсифицировать продуктовый портфель и увеличить экспортный потенциал. Таким образом, инвестиции ЕБРР помогут "Фармаку" укрепить свои позиции лидера фармацевтического производства в Украине и расширить свое присутствие на европейских рынках.

"Фармак" является впечатляющим примером динамично развивающейся украинской компании, которая, несмотря на очень сложную военную обстановку, сумела сохранить свою деятельность, а теперь стратегически думает о своем будущем направлении. Мы гордимся тем, что поддерживаем стратегию "Фармак" относительно слития и поглощения, которое увеличит экспорт компании в Польшу и на другие европейские рынки и поддержит ее долгосрочный рост. Мы имеем большой портфель фармацевтических проектов в Польше, и хотим укрепить связи в этом секторе между двумя странами", - заявил руководитель Глобального департамента по производству и услуг ЕБРР Фредерик Люсен.

ЕБРР поддержит сотрудников "Фармака"

В ЕБРР подчеркнули, что, кроме содействия расширению и росту бизнеса "Фармак", инвестиции банка также поддержат сотрудников компании в Украине. В рамках сотрудничества банк вместе с "Фармаком" реализуют структурированную программу реинтеграции ветеранов и расширят доступ к обучению для женщин, которые приходят на труднозаполняемые вакансии, в которых традиционно преобладают мужчины.

"Имея более 2 800 сотрудников в Украине, "Фармак" сталкивается с рядом проблем, связанных с войной, в том числе с наймом нового производственного персонала и обучением новых сотрудников в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики, а также с нехваткой сотрудников и топ- менеджеров, необходимых для расширения международного присутствия», – отметили в ЕБРР.

Там пояснили, что новые программы компании в этой области будут направлены на решение приоритетных задач, направленных на создание более устойчивой рабочей силы для такой деятельности, а также на расширение доступа к обучению и возможностям получения средств для ключевых групп сотрудников.

Справка

Symphar – польская фармацевтическая маркетинговая компания с офисом в Варшаве. Ее команда из 90 профессионалов работает с более чем 50 продуктами в области диабетологии, гинекологии, психиатрии и неврологии. В 2023 году Symphar достигла дохода более чем в 22 млн евро в результате длительного периода стабильного и прибыльного роста.

Фармацевтическая компания "Фармак" занимается исследованием и разработкой, производством, глобальными продажами и маркетингом генерических лекарственных средств. Компания имеет производственные и R&D мощности в Украине и Испании. В "Фармаке" 10 коммерческих офисов в разных регионах мира, включая Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Центральную Азию, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Западную Европу.

"Фармак" занимает около 6% украинского рынка и экспортирует продукцию более чем в 50 стран мира, в частности ЕС, Азии, Центральной и Южной Америки и Ближнего Востока.

Напомним, осенью 2023 года АМКУ оштрафовал на 485,4 тысяч гривен ГКП "Фармацевтическая фабрика" (Житомир) за неправомерное использование оформления упаковки лекарственного средства "Корвалазид", что оказалось слишком похожим на оформление упаковки "Корвалола", которое использует киевский завод "Фармак", который, собственно, и пожаловался на конкурента, использовавшего дизайн без разрешения.

Также сообщалось, что Верховный Суд принял окончательное решение в пользу фармацевтической компании "Дарница", которая спорила с другим фармгигантом - компанией "Фармак" по торговой марке "Корвалол Corvalolum".

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