Фермеры массово распродают свеклу: корнеплоды подешевели

Цены на столовую свеклу в Украине с начала недели упали на 12% из-за массовой продажи продукции мелкими хозяйствами и увеличения предложения на рынке. Корнеплоды отгружают по 5–10 грн/кг в зависимости от качества и объемов партий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков EastFruit.

Массовая продажа свеклы из хранилищ мелких фермерских хозяйств стала главной причиной удешевления столовых корнеплодов.

Из-за перебоев с электроснабжением качество продукции в хранилищах быстро ухудшается, что заставляет фермеров реализовывать запасы.

В то же время крупные хозяйства, обеспеченные генераторами, временно приостановили продажу свеклы, ожидая стабилизации рынка.

Сегодня средняя цена на столовую свеклу на украинском рынке на 59% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Эксперты отмечают, что, несмотря на падение цен сейчас, ситуация может измениться в ближайшее время. Урожай столовой свеклы в этом сезоне был ограничен, а запасы качественной продукции небольшие.

Заметим, что в середине февраля из-за сокращения запасов качественных корнеплодов столовая свекла подорожала на 19%.