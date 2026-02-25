- Категория
Фермеры массово распродают свеклу: корнеплоды подешевели
Цены на столовую свеклу в Украине с начала недели упали на 12% из-за массовой продажи продукции мелкими хозяйствами и увеличения предложения на рынке. Корнеплоды отгружают по 5–10 грн/кг в зависимости от качества и объемов партий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков EastFruit.
Массовая продажа свеклы из хранилищ мелких фермерских хозяйств стала главной причиной удешевления столовых корнеплодов.
Из-за перебоев с электроснабжением качество продукции в хранилищах быстро ухудшается, что заставляет фермеров реализовывать запасы.
В то же время крупные хозяйства, обеспеченные генераторами, временно приостановили продажу свеклы, ожидая стабилизации рынка.
Сегодня средняя цена на столовую свеклу на украинском рынке на 59% ниже, чем в этот же период прошлого года.
Эксперты отмечают, что, несмотря на падение цен сейчас, ситуация может измениться в ближайшее время. Урожай столовой свеклы в этом сезоне был ограничен, а запасы качественной продукции небольшие.
Заметим, что в середине февраля из-за сокращения запасов качественных корнеплодов столовая свекла подорожала на 19%.