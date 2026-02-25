Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фермеры массово распродают свеклу: корнеплоды подешевели

свекла
Столовая свекла дешевеет / Depositphotos

Цены на столовую свеклу в Украине с начала недели упали на 12% из-за массовой продажи продукции мелкими хозяйствами и увеличения предложения на рынке. Корнеплоды отгружают по 5–10 грн/кг в зависимости от качества и объемов партий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков EastFruit.

Массовая продажа свеклы из хранилищ мелких фермерских хозяйств стала главной причиной удешевления столовых корнеплодов.

Из-за перебоев с электроснабжением качество продукции в хранилищах быстро ухудшается, что заставляет фермеров реализовывать запасы.

В то же время крупные хозяйства, обеспеченные генераторами, временно приостановили продажу свеклы, ожидая стабилизации рынка.

Сегодня средняя цена на столовую свеклу на украинском рынке на 59% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Эксперты отмечают, что, несмотря на падение цен сейчас, ситуация может измениться в ближайшее время. Урожай столовой свеклы в этом сезоне был ограничен, а запасы качественной продукции небольшие.

Заметим, что в середине февраля из-за сокращения запасов качественных корнеплодов столовая свекла подорожала на 19%.

Автор:
Татьяна Гойденко