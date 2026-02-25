Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Фермери масово розпродають буряки: коренеплоди за тиждень подешевшали

буряк
Столовий буряк дешевшає / Depositphotos

Ціни на столові буряки в Україні з початку тижня впали на 12% через масовий продаж продукції дрібними господарствами та збільшення пропозиції на ринку. Коренеплоди відвантажують по 5–10 грн/кг залежно від якості та обсягів партій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків EastFruit. 

Масовий продаж буряків із сховищ дрібних фермерських господарств став головною причиною здешевлення столових коренеплодів.

Через перебої з електропостачанням якість продукції у сховищах швидко погіршується, що змушує фермерів реалізовувати запаси.

Водночас великі господарства, які забезпечені генераторами, тимчасово призупинили продаж буряків, очікуючи стабілізації ринку.

На сьогодні середня ціна на столовий буряк на українському ринку на 59% нижча, ніж у цей же період минулого року.

Експерти зазначають, що попри падіння цін зараз, ситуація може змінитися найближчим часом. Урожай столових буряків цього сезону був обмеженим, а запаси якісної продукції — невеликі.

Зауважимо, що в середині лютого через скороченням запасів якісних коренеплодів, столовий буряк подорожчав на 19%.

Автор:
Тетяна Гойденко