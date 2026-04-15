ФГВФЛ продолжает судебные процессы в отношении связанных лиц 16 банков

В период 13–17 апреля 2026 г. суды рассмотрят ряд исков Фонда гарантирования вкладов физических лиц к связанным лицам и владельцам 16 банков, находящихся в процессе вывода с рынка. Рассмотрение дел происходит в хозяйственных, гражданских и уголовных производствах.

Часть дел находится на рассмотрении Верховного Суда.

14 апреля Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение дела №903/43/22 по иску Фонда к связанным лицам ПАО "Захидинкомбанк" на сумму 123,3 млн грн. Суды первой и апелляционной инстанций уже признали требования Фонда обоснованными, однако ответчики оспаривают эти решения в порядке.

По данным Фонда, до признания банка неплатежеспособным в нем осуществлялась рискованная кредитная политика, повлекшая убытки для учреждения и его кредиторов. Значительная часть кредитного портфеля была необеспеченной или обладала низкокачественным обеспечением, а также включала неликвидные ценные бумаги.

16 апреля этот же суд приступит к рассмотрению еще двух дел.

Первая – иск к связанным лицам ПАО "Финростбанк" на сумму 421,3 млн грн (дело №916/1522/22). Фонд оспаривает решение судов предыдущих инстанций. По его данным, перед выводом банка с рынка осуществлялись кредитные операции с связанными компаниями с нарушением внутренних процедур, что привело к потере большого числа активов.

Второе дело - кассационная жалоба Фонда по ПАО "КБ "Даниэль" на сумму 1,1 млрд грн (дело №910/12930/18). По информации Фонда, к признанию банка неплатежеспособным применялись схемы вывода активов из-за необеспеченного кредитования и операций с неликвидным обеспечением.

В результате значительная часть кредитного портфеля банка стала безнадежной, а существенная доля активов была сформирована из низколиквидных ценных бумаг.

В целом Фонд продолжает судебную работу по возмещению ущерба, нанесенного банкам, выведенным с рынка, и возврату активов кредиторам.

Заметим, в течение первого квартала 2026 Фонд гарантирования выручил 1 млрд грн от реализации активов ликвидированных банков.