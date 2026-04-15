Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,19

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ФГВФЛ продолжает судебные процессы в отношении связанных лиц 16 банков

весы, суд, молоток, книги
ФГВФЛ продолжает судебные процессы в отношении связанных лиц 16 банков / Freepik

В период 13–17 апреля 2026 г. суды рассмотрят ряд исков Фонда гарантирования вкладов физических лиц к связанным лицам и владельцам 16 банков, находящихся в процессе вывода с рынка. Рассмотрение дел происходит в хозяйственных, гражданских и уголовных производствах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФО.

Часть дел находится на рассмотрении Верховного Суда.

14 апреля Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение дела №903/43/22 по иску Фонда к связанным лицам ПАО "Захидинкомбанк" на сумму 123,3 млн грн. Суды первой и апелляционной инстанций уже признали требования Фонда обоснованными, однако ответчики оспаривают эти решения в порядке.

По данным Фонда, до признания банка неплатежеспособным в нем осуществлялась рискованная кредитная политика, повлекшая убытки для учреждения и его кредиторов. Значительная часть кредитного портфеля была необеспеченной или обладала низкокачественным обеспечением, а также включала неликвидные ценные бумаги.

16 апреля этот же суд приступит к рассмотрению еще двух дел.

Первая – иск к связанным лицам ПАО "Финростбанк" на сумму 421,3 млн грн (дело №916/1522/22). Фонд оспаривает решение судов предыдущих инстанций. По его данным, перед выводом банка с рынка осуществлялись кредитные операции с связанными компаниями с нарушением внутренних процедур, что привело к потере большого числа активов.

Второе дело - кассационная жалоба Фонда по ПАО "КБ "Даниэль" на сумму 1,1 млрд грн (дело №910/12930/18). По информации Фонда, к признанию банка неплатежеспособным применялись схемы вывода активов из-за необеспеченного кредитования и операций с неликвидным обеспечением.

В результате значительная часть кредитного портфеля банка стала безнадежной, а существенная доля активов была сформирована из низколиквидных ценных бумаг.

В целом Фонд продолжает судебную работу по возмещению ущерба, нанесенного банкам, выведенным с рынка, и возврату активов кредиторам.

Заметим, в течение первого квартала 2026 Фонд гарантирования выручил 1 млрд грн от реализации активов ликвидированных банков.

Автор:
Татьяна Гойденко
