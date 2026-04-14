В Украине начата ликвидация "Мотор-Банка", связанного с Богуслаевым

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации АО "Мотор-Банк", которое связывается с Вячеславом Богуслаевым. Ликвидация продлится один год – с 14 апреля 2026 года по 13 апреля 2027 года включительно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ .

Ликвидатором банка назначена Ирина Белая, ведущий профессионал департамента ликвидации банков ФГВФЛ.

Ей делегированы полномочия по управлению делами учреждения, подписание договоров, связанных с реализацией активов, а также право на обращение с исками о возмещении ущерба.

Уполномоченное лицо будет выполнять свои обязанности в течение всего срока ликвидационной процедуры.

Также сообщается, что удовлетворение требований кредиторов АО Мотор-Банк будет происходить за счет средств, полученных в результате реализации имущества и активов финучреждения. Выплаты будут производиться в очередности, определенной законодательством Украины о системе гарантирования вкладов.

Информация о формате и сроке принятия требований кредиторов будет опубликована дополнительно на вебсайте фонда и на странице фонда в социальной сети Facebook.

Что с активами вкладчиков

В преддверии ликвидации, 3 апреля, ФГВФЛ передал часть активов и обязательств неплатежеспособного Мотор-Банка на сумму 89,3 млн грн принимающему учреждению – АО "Асвио Банк".

То есть физические и юридические лица, чьи средства и обязательства перед которыми перешли в Асвио Банк стали клиентами этого банка.

Что касается выплат обычным клиентам, то Фонд гарантирования вкладов продолжает свою работу. В настоящее время общая гарантированная сумма возмещения вкладчикам составляет 46,9 млн грн, при этом с начала работы временной администрации людям уже выплачено 5,8 млн. грн.

Напомним, что 19 февраля 2026 года Национальный банк отнес АО "Мотор-Банк" в категорию неплатежеспособных из-за невыполнения письменного требования регулятора по представлению доработанного плана финансового оздоровления в течение определенного срока после отнесения учреждения к категории проблемных.

Впоследствии НБУ принял решение об отзыве лицензии и ликвидации АО "Мотор-Банк" .

О "Мотор-Банке"

АО "Мотор-Банк" зарегистрировано в 2007 году. В 2009 году название изменено на ПАО "Мотор-Банк". В настоящее время является универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам.

АО "Мотор-Банк" расположено по адресу: город Запорожье, проспект Моторостроителей, дом 54-Б.

Украина стала владельцем 100% акций АО "Мотор-Банк", которые были конфискованы у подозреваемого в государственной измене экспрезидента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

СБУ задержала Богуслаева 22 октября 2022 года. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.