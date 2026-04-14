В Україні розпочато ліквідацію “Мотор-Банку”, пов’язанного з Богуслаєвим

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав процедуру ліквідації АТ “Мотор-Банк”, який пов’язують із Вячеславом Богуслаєвим. Ліквідація триватиме один рік – з 14 квітня 2026 року по 13 квітня 2027 року включно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Ліквідатором банку призначено Ірину Білу, провідного професіонала департаменту ліквідації банків ФГВФО.

Їй делеговано повноваження щодо управління справами установи, підписання договорів, пов’язаних із реалізацією активів, а також право на звернення з позовами про відшкодування збитків.

Уповноважена особа виконуватиме свої обов'язки протягом усього терміну ліквідаційної процедури.

Також повідомляється, що задоволення вимог кредиторів АТ "Мотор-Банк" відбуватиметься за рахунок коштів, отриманих у результаті реалізації майна та активів фінустанови. Виплати здійснюватимуться у черговості, визначеній законодавством України про систему гарантування вкладів.

Інформація про формат та строк прийняття вимог кредиторів буде оприлюднено додатково на вебсайті фонду та на сторінці фонду в соціальній мережі Facebook.

Що з активами вкладників

Напередодні ліквідації, 3 квітня, ФГВФО передав частину активів та зобов'язань неплатоспроможного Мотор-Банку на суму 89,3 млн грн приймаючій установі – АТ "Асвіо Банк".

Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов'язання перед якими перейшли до Асвіо Банку, стали клієнтами цього банку.

Щодо виплат звичайним клієнтам, то Фонд гарантування вкладів продовжує свою роботу. На зараз загальна гарантована сума відшкодування вкладникам становить 46,9 млн грн, при цьому від початку роботи тимчасової адміністрації людям уже виплачено 5,8 млн грн.

Нагадаємо, що 19 лютого 2026 року Національний банк відніс АТ “Мотор-Банк” до категорії неплатоспроможних через невиконання письмової вимоги регулятора щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку після віднесення установи до категорії проблемних.

Згодом НБУ ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідування АТ “Мотор-Банк”.

Про "Мотор-Банк"

АТ "Мотор-Банк" зареєстрований в 2007 році. В 2009 роцi назву змiнено на ПАТ "Мотор-Банк". В даний час є універсальним банком, який надає повний комплекс послуг корпоративним і приватним клієнтам.

АТ "Мотор-Банк" розташовано за адресою: місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, будинок 54-Б.

Україна стала власником 100% акцій АТ "Мотор-Банк”, які були конфісковані у підозрюваного в державній зраді експрезидента компанії “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва.

СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.