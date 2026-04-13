НБУ відкликає ліцензію і ліквідовує "Мотор-Банк", пов’язаний з Богуслаєвим

НБУ ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідування АТ “Мотор-Банк”, який пов’язують із Вячеславом Богуслаєвим, після визнання установи неплатоспроможною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Про ліквідацію "Мотор-Банка"

Як повідомили в НБУ, рішення ухвалено відповідно до чинного законодавства України законів "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадуємо, що 19 лютого 2026 року Національний банк відніс АТ “Мотор-Банк” до категорії неплатоспроможних через невиконання письмової вимоги регулятора щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку після віднесення установи до категорії проблемних.

Рішення про ліквідацію набирає чинності з моменту його доведення до банку та може бути оскаржене в адміністративному суді протягом трьох місяців з дня оприлюднення.

Про "Мотор-Банк"

АТ "Мотор-Банк" зареєстрований в 2007 році. В 2009 роцi назву змiнено на ПАТ "Мотор-Банк". В даний час є універсальним банком, який надає повний комплекс послуг корпоративним і приватним клієнтам.

АТ "Мотор-Банк" розташовано за адресою: місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, будинок 54-Б.

Україна стала власником 100% акцій АТ "Мотор-Банк”, які були конфісковані у підозрюваного в державній зраді експрезидента компанії “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва.

СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.