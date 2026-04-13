НБУ отзывает лицензию и ликвидирует "Мотор-Банк", связанный с Богуслаевым

НБУ принял решение об отзыве лицензии и ликвидации АО "Мотор-Банк", которое связывается с Вячеславом Богуслаевым, после признания учреждения неплатежеспособным.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

О ликвидации "Мотор-Банка"

Как сообщили в НБУ, решение принято в соответствии с действующим законодательством Украины законами "О банках и банковской деятельности", "О Национальном банке Украины" и "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напоминаем, что 19 февраля 2026 года Национальный банк отнес АО "Мотор-Банк" в категорию неплатежеспособных из -за невыполнения письменного требования регулятора по представлению доработанного плана финансового оздоровления в течение определенного срока после отнесения учреждения к категории проблемных.

Решение о ликвидации вступает в силу с его доведения в банк и может быть обжаловано в административном суде в течение трех месяцев со дня обнародования.

О "Мотор-Банке"

АО "Мотор-Банк" зарегистрировано в 2007 году. В 2009 году название изменено на ПАО "Мотор-Банк". В настоящее время является универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам.

АО "Мотор-Банк" расположено по адресу: город Запорожье, проспект Моторостроителей, дом 54-Б.

Украина стала владельцем 100% акций АО "Мотор-Банк", которые были конфискованы у подозреваемого в государственной измене экспрезидента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

СБУ задержала Богуслаева 22 октября 2022 года. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.