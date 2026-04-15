ФГВФО продовжує судові процеси щодо пов’язаних осіб 16 банків

ФГВФО продовжує судові процеси щодо пов’язаних осіб 16 банків / Freepik

У період 13–17 квітня 2026 року суди розглянуть низку позовів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до пов’язаних осіб та власників 16 банків, що перебувають у процесі виведення з ринку. Розгляд справ відбувається у господарських, цивільних та кримінальних провадженнях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням ФГВФО.

Частина справ перебуває на розгляді у Верховному Суді.

14 квітня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду продовжить розгляд справи №903/43/22 за позовом Фонду до пов’язаних осіб ПАТ "Західінкомбанк" на суму 123,3 млн грн. Суди першої та апеляційної інстанцій уже визнали вимоги Фонду обґрунтованими, однак відповідачі оскаржують ці рішення в касаційному порядку.

За даними Фонду, до визнання банку неплатоспроможним у ньому здійснювалася ризикована кредитна політика, що призвела до збитків для установи та її кредиторів. Значна частина кредитного портфеля була незабезпеченою або мала низькоякісне забезпечення, а також включала неліквідні цінні папери.

16 квітня цей же суд розпочне розгляд ще двох справ.

Перша — позов до пов’язаних осіб ПАТ "Фінростбанк" на суму 421,3 млн грн (справа №916/1522/22). Фонд оскаржує рішення судів попередніх інстанцій. За його даними, перед виведенням банку з ринку здійснювалися кредитні операції з пов’язаними компаніями з порушенням внутрішніх процедур, що призвело до втрати значної частини активів.

Друга справа — касаційна скарга Фонду щодо ПАТ "КБ "Даніель" на суму 1,1 млрд грн (справа №910/12930/18). За інформацією Фонду, до визнання банку неплатоспроможним застосовувалися схеми виведення активів через незабезпечене кредитування та операції з неліквідним забезпеченням.

Унаслідок цього значна частина кредитного портфеля банку стала безнадійною, а істотна частка активів була сформована з низьколіквідних цінних паперів.

Загалом Фонд продовжує судову роботу з відшкодування збитків, завданих банкам, які були виведені з ринку, та повернення активів кредиторам.

Зауважимо, протягом першого кварталу 2026 року Фонд гарантування виручив 1 млрд грн від реалізації активів ліквідованих банків.

Автор:
Тетяна Гойденко
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2026"
Івент