Финансовый гигант на выход: американская MetLife может продать украинский бизнес более чем за $100 млн

Американская страховая группа MetLife рассматривает возможность продаж своей украинской дочерней компании "МетЛайф", которая является безоговорочным лидером рынка страхования жизни в Украине. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, участники финансового рынка уже оценивают потенциальное соглашение как одно из самых масштабных в секторе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Forbes.

Интерес к активу уже проявили три больших игрока: австрийская Uniqa, польская PZU и украинская "ТАС Лайф" Сергея Тигипко.

Рыночные показатели и оценка актива

"МетЛайф" работает в Украине с 2002 года и по результатам 2025 года стала самой прибыльной страховой компанией страны.

Финансовое состояние: активы компании составляют 11,4 млрд грн, а чистая прибыль за прошлый год составила почти 1 млрд грн.

Капитал: собственный капитал страховщика оценивается в 4,9 млрд грн (более $110 млн).

Стоимость сделки: по прогнозам экспертов, цена продаж может колебаться в диапазоне от $90 млн до $220 млн, в зависимости от структуры расчетов и учета валютных ограничений.

Одной из главных причин возможного выхода называют глобальную стратегию MetLife по сокращению присутствия на небольших рынках, в частности из-за сложной демографической ситуации в Украине.

Потенциальные покупатели

Все упомянутые претенденты отказываются от публичных комментариев, называя информацию рыночными слухами. Однако покупка такого актива позволит любому из претендентов существенно нарастить долю рынка, поскольку годовой объем страховых премий МэтЛайф составляет около 3 млрд грн.

Напомним, недавно с аукциона продали самый известный недостроенный небоскреб Украины. комплекс Sky Towers . Объект приобрели за 560,47 млн грн, а новым владельцем стала компания, связанная с дочерьми одного из бывших министров.