Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фінансовий гігант на вихід: американська MetLife може продати український бізнес за понад $100 млн

Американська страхова група MetLife розглядає можливість продажу своєї української дочірньої компанії "МетЛайф", яка є беззаперечним лідером ринку страхування життя в Україні. Попри відсутність офіційного підтвердження, учасники фінансового ринку вже оцінюють потенційну угоду як одну з наймасштабніших у секторі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Forbes.

Інтерес до активу вже виявили три великі гравці: австрійська Uniqa, польська PZU та українська "ТАС Лайф" Сергія Тігіпка.

Ринкові показники та оцінка активу

"МетЛайф" працює в Україні з 2002 року і за результатами 2025 року стала найприбутковішою страховою компанією країни.

  • Фінансовий стан: активи компанії становлять 11,4 млрд грн, а чистий прибуток за минулий рік сягнув майже 1 млрд грн.
  • Капітал: власний капітал страховика оцінюється у 4,9 млрд грн (понад $110 млн).
  • Вартість угоди: за прогнозами експертів, ціна продажу може коливатися в діапазоні від $90 млн до $220 млн, залежно від структури розрахунків та врахування валютних обмежень.

Однією з головних причин можливого виходу називають глобальну стратегію MetLife щодо скорочення присутності на невеликих ринках, зокрема через складну демографічну ситуацію в Україні.

Потенційні покупці

Наразі всі згадані претенденти відмовляються від публічних коментарів, називаючи інформацію ринковими чутками. Проте купівля такого активу дозволить будь-якому з претендентів суттєво наростити частку ринку, оскільки річний обсяг страхових премій "МетЛайф" становить близько 3 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно з аукціону продали найвідоміший недобудований хмарочос України — комплекс Sky Towers. Об'єкт придбали за 560,47 млн грн, а новим власником стала компанія, пов'язана з доньками одного з колишніх міністрів.

Автор:
Максим Кольц