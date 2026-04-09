Фінансовий гігант на вихід: американська MetLife може продати український бізнес за понад $100 млн

Американська страхова група MetLife розглядає можливість продажу своєї української дочірньої компанії "МетЛайф", яка є беззаперечним лідером ринку страхування життя в Україні. Попри відсутність офіційного підтвердження, учасники фінансового ринку вже оцінюють потенційну угоду як одну з наймасштабніших у секторі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Forbes.

Інтерес до активу вже виявили три великі гравці: австрійська Uniqa, польська PZU та українська "ТАС Лайф" Сергія Тігіпка.

Ринкові показники та оцінка активу

"МетЛайф" працює в Україні з 2002 року і за результатами 2025 року стала найприбутковішою страховою компанією країни.

Фінансовий стан: активи компанії становлять 11,4 млрд грн, а чистий прибуток за минулий рік сягнув майже 1 млрд грн.

Капітал: власний капітал страховика оцінюється у 4,9 млрд грн (понад $110 млн).

Вартість угоди: за прогнозами експертів, ціна продажу може коливатися в діапазоні від $90 млн до $220 млн, залежно від структури розрахунків та врахування валютних обмежень.

Однією з головних причин можливого виходу називають глобальну стратегію MetLife щодо скорочення присутності на невеликих ринках, зокрема через складну демографічну ситуацію в Україні.

Потенційні покупці

Наразі всі згадані претенденти відмовляються від публічних коментарів, називаючи інформацію ринковими чутками. Проте купівля такого активу дозволить будь-якому з претендентів суттєво наростити частку ринку, оскільки річний обсяг страхових премій "МетЛайф" становить близько 3 млрд грн.

