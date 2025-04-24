Фонд госимущества направил еще 200 млн грн от долгов ТРЦ Ocean Plaza на восстановление Украины

Фонд государственного имущества (ФГИУ) направил еще 200 млн грн, полученных от управления ТРЦ Ocean Plaza, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Эти средства являются погашением начисленных процентов по кредитному договору, право требования по которому было передано государству решением Апелляционной палаты ВАКС от 10.12.2024. Ранее уже было направлено 1,2 млрд. гривен в фонд. Если подытожить, то в целом уже направлено 1,4 млрд грн в качестве погашения задолженности.

Отмечается, что Фонд госимущества управляет долей в размере 66,65% уставного капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", который является собственником актива в виде ТРЦ Ocean Plaza. На сегодняшний день проходит активная подготовка объекта к приватизации, чтобы как можно быстрее провести аукцион.

Ранее уже было направлено 1,2 млрд гривен в фонд. Если подытожить, то в целом уже направлено 1,4 млрд грн в качестве погашения задолженности ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" по этому кредитному договору и все эти средства в результате направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

О ТРЦ Ocean Plaza

В августе 2022 г. ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане РФ, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов. Весной 2023-го Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешел в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

А в июне Кабинет министров Украины передал уже государственную часть Ocean Plaza в управление Фонда госимущества.