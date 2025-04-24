Фонд держмайна спрямував ще 200 млн грн від боргів ТРЦ Ocean Plaza на відновлення України

Фонд державного майна (ФДМУ) направив ще 200 млн грн, отриманих від управління ТРЦ Ocean Plaza, до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Ці кошти є погашенням нарахованих відсотків за кредитним договором, право вимоги за яким було передано державі рішенням Апеляційної палати ВАКС від 10.12.2024.Раніше вже було спрямовано 1,2 млрд гривень до фонду. Якщо підсумувати, то загалом вже спрямовано 1,4 млрд грн в якості погашення заборгованості

Зазначається, що Фонд держмайна управляє часткою у розмірі 66,65% статутного капіталу ТОВ “Інвестиційний союз “Либідь”, який є власником активу у вигляді ТРЦ Ocean Plaza. Станом на сьогодні проходить активна підготовка об’єкта до приватизації аби якнайшвидше провести аукціон.

Раніше вже було спрямовано 1,2 млрд гривень до фонду. Якщо підсумувати, то загалом вже спрямовано 1,4 млрд грн в якості погашення заборгованості ТОВ “Інвестиційний союз “Либідь” за цим кредитним договором і всі ці кошти в результаті спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про ТРЦ Ocean Plaza

У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza, серед кінцевих бенефіціарних власників якого були громадяни РФ, передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів. Навесні 2023-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Зокрема, йшлося про цей торговельно-розважальний центр.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшов у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

А в червні Кабінет міністрів України передав уже державну частку Ocean Plaza в управління Фонду держмайна.