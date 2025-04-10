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Фондовые рынки стремительно пошли вверх после отсрочки Трампом тарифов
Американские фондовые рынки резко взлетели после того, как президент США Дональд Трамп объявил 90-дневную паузу в пошлинах для многих стран, а глобальные рынки демонстрируют восстановление.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что биржи США закрылись самым большим за многие годы ростом индексов:
- индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 9,52%;
- высокотехнологичный Nasdaq взлетел на 12,16%;
- промышленный индекс Dow Jones прибавил 7,87%.
Для S&P 500 рост стал самым значительным с октября 2008 года, для Nasdaq – с января 2001 года, а для Dow Jones – с 2020 года.
Европейские фьючерсы также продемонстрировали значительный рост. Вместе с фондовыми индексами вырос и доллар: на 1,04% против иены, на 1,01% против франка.
Также выросли котировки сырьевых ресурсов, в том числе нефти – стоимость эталонного сорта Brent достигла 66 долларов за баррель после того, как опускалась в среду ниже 60 долларов.
Напомним, 9 апреля Трамп повысил пошлины на китайские товары до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.
Он признал, что распорядился о паузе для пошлин из-за падения на фондовых рынках и рассказал, как следил за ситуацией, назвав ее "очень сложной" и "вызывающей тошноту".