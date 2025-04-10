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Фондові ринки стрімко пішли вгору після відтермінування Трампом тарифів
Американські фондові ринки різко злетіли після того, як президент США Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для багатьох країн, а глобальні ринки демонструють відновлення.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що біржі США закрилися найбільшим за багато років зростанням індексів:
- індекс широкого ринку S&P 500 додав 9,52%;
- високотехнологічний Nasdaq злетів на 12,16%;
- промисловий індекс Dow Jones додав 7,87%.
Для S&P 500 зростання стало найзначнішим з жовтня 2008 року, для Nasdaq — з січня 2001 року, а для Dow Jones — з 2020 року.
Європейські ф'ючерси також продемонстрували значне зростання. Разом із фондовими індексами зріс і долар: на 1,04% проти єни, на 1,01% проти франка.
Також зросли котирування сировинних ресурсів, у тому числі нафти, – вартість еталонного сорту Brent сягнула 66 доларів за барель після того як опускалася в середу нижче 60 доларів.
Нагадаємо, 9 квітня Трамп підвищив мита на китайські товари до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів.
Він визнав, що розпорядився про паузу для мит через падіння на фондових ринках і розповів, як стежив за ситуацією, назвавши її "дуже складною" та "викликаючою нудоту".