Генераторы "съедают" до 80 тысяч тонн горючего в месяц: как это влияет на ценники на АЗС

генератор
10% рынка горючего сейчас приходится на генераторы / Depositphotos

Несмотря на то, что из-за отключения света и тепла, украинцы массово включают генераторы, цены на бензин и дизель на заправках не растут.

Как информирует Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, спрос на горючее для генераторов сейчас составляет около 10% рынка.

Это соответствует примерно 70-80 тысяч тонн бензина и дизеля в месяц. Несмотря на столь значительные объемы, на цены этот фактор не влияет, поскольку логистические мощности позволяют импортировать гораздо больше топлива, чем нуждается в рынке.

"Если мы говорим, влияет ли это на цены каким-либо образом, то нет, поскольку мы можем привезти горючее гораздо больше", - сказал эксперт во время брифинга в Медиа-центре Украины в Киеве в четверг.

Куюн также отметил, что очереди на АЗС обусловлены не дефицитом, а тем, что водители одновременно заправляют и автомобили, и канистры для работы генераторов.

Напомним, власти Киева уверяют, что ситуация на рынке горючего будет оставаться стабильной, а сценарий с очередями и дефицитом не повторится. Исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев подчеркнул, что в отличие от ситуации 2022 года, АЗС теперь обеспечены генераторами, поэтому оснований для ажиотажа нет.

Автор:
Татьяна Бессараб