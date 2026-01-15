Генератори "з'їдають" до 80 тисяч тонн пального на місяць: як це впливає на цінники на АЗС

Попри те, що через відключення світла та тепла українці масово вмикають генератори, ціни на бензин і дизель на заправках не зростають.

Як інформує Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, попит на пальне для генераторів зараз становить близько 10% ринку.

Це відповідає приблизно 70–80 тисячам тонн бензину та дизелю на місяць. Попри такі значні обсяги, на ціни цей фактор не впливає, оскільки логістичні потужності дозволяють імпортувати набагато більше пального, ніж потребує ринок.

"Якщо ми говоримо, чи впливає це на ціни якимось чином, то ні, оскільки ми можемо привезти пального набагато більше", - сказав експерт під час брифінгу в Медіа-центрі України в Києві в четвер.

Куюн також зауважив, що черги на АЗС зумовлені не дефіцитом, а тим, що водії одночасно заправляють і автівки, і каністри для роботи генераторів.

Нагадаємо, влада Києва запевняє, що ситуація на ринку пального залишатиметься стабільною, а сценарій з чергами та дефіцитом не повториться. Виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв підкреслив, що на відміну від ситуації 2022 року, АЗС тепер забезпечені генераторами, тому підстав для ажіотажу немає.