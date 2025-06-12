Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus – Писториус

Германия не рассматривает поставки крылатых ракет Taurus Украине, заявил министр обороны страны Борис Писториус, который сегодня с визитом приехал в Киев, что обсудит военную поддержку нашего государства.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение информационного агентства "Интерфакс-Украина".

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, я отвечаю вам — нет", — сказал Писториус на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, рассматривает ли Германия поставку Taurus.

Вопросы поставки Taurus Украина

В конце мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus является "вполне возможной". Однако, по его словам, такое решение потребует нескольких месяцев на обучение украинских военных.

"Конечно, это вполне возможно. Я всегда говорил, что Taurus нуждается в многомесячном обучении военных в Украине. И если мы их поставим через пол года или год, то это не поможет Украине уже сегодня", — заявил канцлер, когда его спросили о поставках Taurus.

На такое решение Киев надеялся, когда Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на предоставление дальнобойного оружия Украине. Тогда Мерц отметил необходимость поставки Украине дальнобойного оружия. Ожидалось, что Германия предоставит 100-150 крылатых ракет Taurus, аналогичных британско-французским системам Storm Shadow и Scalp.

Taurus — одна из самых современных крылатых ракет

Крылатая ракета Taurus – одна из самых современных ракет военно-воздушных сил Германии и является аналогом британских ракет Storm Shadow, которые уже успешно используются ВСУ.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

По мнению многих экспертов, это вызвано опасениями в том, что Украина может использовать Taurus для ударов по территории России или разрушения Крымского моста, который имеет стратегически важное значение для российских войск.

Напомним, правительство Германии пообещало Украине дальнейшую военную поддержку на общую сумму 5 миллиардов евро.