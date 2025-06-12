Німеччина не поставлятиме Україні крилаті ракети Taurus – Пісторіус

Німеччина не розглядає поставки крилатих ракет Taurus Україні, заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус, який сьогодні з візитом приїхав до Києва, що обговорити військову підтримку нашої держави.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю вам – ні", - сказав Пісторіус на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання, чи розглядає Німеччина поставку Taurus.

Питання пастачання Taurus Україні

Наприкінці травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus є "цілком можливим". Однак, за його словами, таке рішення вимагатиме кількох місяців на навчання українських військових.

"Звичайно, це цілком можливо. Я завжди говорив, що Taurus потребує багатомісячного навчання військових в Україні. І якщо ми їх поставимо через пів року чи рік, то це не допоможе Україні вже сьогодні", - заявив канцлер, коли його запитали про поставки Taurus.

На таке рішення Київ сподівався, коли Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на надання далекобійної зброї Україні. Тоді Мерц наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікувалося, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow та Scalp.

Taurus — о дна з найсучасніших крилатих ракет

Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил Німеччини і є аналогом британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

На думку багатьох експертів, це викликано побоюваннями в тому, що Україна може використати Taurus для ударів по території Росії або для руйнування Кримського мосту, який має стратегічно важливе значення для російських військ.

Нагадаємо, уряд Німеччини пообіцяв Україні подальшу військову підтримку на загальну суму 5 мільярдів євро.