GET Business Festival 2025: новые стратегии украинского бизнеса и кейсы от топов рынка

18 ноября деловое медиа Delo.ua и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ собрали 1500 предпринимателей, инвесторов и топ-менеджеров на GET Business Festival 2025. На трех сценах одновременно проходили дискуссии и воркшопы: более 100 спикеров обсуждали ведение бизнеса в нестабильных условиях, цифровую трансформацию, масштабирование производства и партнерство. В этом году фестиваль был посвящен 20-летию Delo.ua – росту и победам вместе с украинским бизнесом. Главную сцену уже традиционно модерировал ведущий "1+1 Украина", кинопродюсер Юрий Горбунов.

Главную сцену фестиваля открыла панель "Бизнес трансформируется" с участием И. Смилянского (Укрпочта), О. Водовиза (Группа Метинвест), И. Кабузенко (Ward Howell Ukraine), Ю. Плиевой (Apple Consulting®) и Т. Смирновой (Ekonomika+). Топменеджер Группы Метинвест рассказал о рисках и возможностях украинского бизнеса в ЕС. Главное пожелание изданию delo.ua в будущем дал Игорь Смилянский (Укрпочта): "Пусть перед редакцией стоит только вопрос, какой именно успех бизнеса освещать на страницах".

Экспертный разговор с Д. Гетманцевым (Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) затронул приоритеты налоговой и финансовой политики. Е. Глебовицкий (Институт фронтира) очертил ключевые общественные трансформации, формирующие будущее Украины, а спикеры панели "Большое восстановление" С. Сухомлин (Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины), А. Шуляк (председатель комитета ВР по вопросам государственной власти и градостроительства, председатель председателя партии "Слуга народ"). модерации Н. Островской (ТСН) обсудили стратегии обновления страны и роль бизнеса в этом процессе.

Аналитикой о циркулярной экономике поделился А. Васильев (OLX e-com Европа): "Циркулярная экономика набирает обороты в Европе, потому что она более доступна и способна обеспечить устойчивое развитие через 2 и 3 жизни продуктов".

Выступление А. Телюпы (Минэкономики, окружающей среды и сельского хозяйства) осветило роль государственных программ в стимулировании спроса на украинские товары и развитии регионального бизнеса. Во время дискуссии "482: сделано в Украине" К. Загорий ("Дарница", Zagoriy Foundation), Е. Синельников (режиссер-постановщик, телеведущий), Т. Козонов (Foundation Coffee Roasters), Б. Точка (MOVA Brewing Co), М. Авдеев ("Авдеев"). (DTEK) осветили кейсы украинских производств, которые выстояли в сложные времена и продолжают расти не только внутри страны, но и за ее пределами. "Если вы видите кого-то на рынке, кто действительно сильный, он должен быть с вами. Иначе он усилит кого-то другого", - подчеркнула Екатерина Загорий.

"Практический гайд для МПБ" от А. Кия (ПриватБанк), Д. Иванченко (NOVUS), М. Безрука ("Аврора"), Д. Танька ("ЭПИЦЕНТР К") на кейсах продемонстрировал, как МПБ выстраивать сотрудничество с национальными ритейлерами и находить возможности для роста. "На сегодняшний день локальный производитель является стратегическим партнером устойчивости страны", - подчеркнула Дарья Иванченко. "Посмотрите, что продается на полках крупных ритейлеров. Если эти товары еще не производятся в Украине, вы можете занять конкурентную нишу", — настаивал Максим Безрук.

"Мы мечтаем о партнерах по малому бизнесу, поэтому ищем такие решения, чтобы наши клиенты из МПБ могли быстро зайти в партнерство с крупным бизнесом, имея некредитные активы", - рассказал Олег Кий.

В рамках дискуссии "Деньги и возможности - точка пересечения Украина" спикеры А. Масло (INVESTUDIO), Р. Магомедов (Нацкомиссия по ценным бумагам), Г. Шувалова (Horizon Capital), А. Черный (Zeminvest) за модерирование М. Пацана (Learn to Earn Global) потенциалом (недвижимость, земля, энергетика) и новые модели инвестирования

Дискуссия "Предпринимательские финансы: практика военного времени" посвятила внимание взаимодействию бизнеса и банков в сложных условиях. Модератор А. Дубас (Ассоциация украинских банков) вместе со спикерами А. Шпиркою (Райффайзен Банк), Ю. Жулановой (Ощадбанк), А. Поляком (ТАСКОМБАНК) и Я. Шумуновой (Sense Bank) обсудили адаптацию к военным рискам и новые требования финансового мониторинга. Елена Шпирко подчеркнула: "Если финансовый мониторинг к вам пришел, первое, что важно, — это скорость. Вы должны честно и быстро ответить на его запросы".

Модератор О. Духнич (Институт фронтира) панели "Люди, бизнес и реальность 2025" вместе со спикерами И. Пасечник (ALVIVA GROUP), Т. Николовой (благотворительный фонд "Жизнелюб"), Ю. Жовтяк (Государственная служба занятости), С. Савицким (KSE ProfTech) и А. Бабичем (ДИЛА) обсудили трансформацию ценностей труда, ожидания молодежи, новые модели занятости, мотивации и обучения, формирующих современный рынок труда.

На сцене бизнес-развития А. Солодчук (Банк "Кредит Днепр") поделилась практическими советами по финансированию для МПБ: "Каждый день мы работаем с потребностями малого бизнеса и знаем, как построить финансовый иммунитет, который выдержит любые вызовы". Панельная дискуссия "Социальная ответственность во время войны: новые смыслы и подходы" осветила трансформацию роли компаний в поддержке людей и общин во время войны. Модератор А. Рудюк (American University Kyiv) вместе со спикерами Я. Гончаренко (Starlight Media), А. Шуваловым (Благотворительный фонд Сергея Притулы) и А. Джагарян (L'Oréal Украина) обсудили, как бизнесы сочетают коммерческие цели с устойчивым социальным влиянием.

Панель "Гранты, кредиты и обучение для предпринимателей: как меняется ландшафт возможностей" в составе А. Севастюк (VisionFund Ukraine), И. Харченко (ОУТ), Ю. Скичко ("Алеф Строй"), А. Грушецкого (Офис по развитию предпринимательства и экспорта), Н. Зеленская (Киевский городской) как меняются приоритеты доноров и где бизнесу сегодня искать реальные возможности.

Третья сцена фестиваля была посвящена маркетинговым стратегиям и кейсам по повышению эффективности маркетинга без больших бюджетов, улучшению клиентского опыта и внедрению инноваций. В частности, В. Вареница (1+1 media) подчеркнул, что телевидение продолжает трансформироваться в мультиканальную цифровую платформу и эволюция продолжается. А участники дискуссии "Дижжитал-трансформация МСБ: от TikTok до ШИ-решений" Д. Черкашина (HAVAS Red), В. Середа ("Сенс"), Э. Коченко (Flyer One Ventures), В. Толочина (MEGOGO), Д. Самолюк ("Мы — Украина"), Виталий Староминский (SOCAR) и П. Майко ("Хочу играть") обозначили актуальные инструменты цифрового роста: от выбора эффективных каналов продвижения и автоматизации продаж до работы с шортвидео, соцкоммерцией, маркетплейсами и ИИ.

Сцены маркетинговых стратегий и бизнес-развития модерировали ведущие фестиваля Ирина Прокофьева ( ведущая 1+1 media, специальная корреспондентка "ТСН. Неделя") и Натали Солоник, ведущая проекта "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.

