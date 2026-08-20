Гетманцев предлагает отказаться от "Национального кэшбэка": куда хочет отдать деньги

Председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предложил отказаться от государственной программы "Национальный кэшбек", а высвободившиеся средства направить на кредитование бизнеса по программе "5-7-9%" и расширение страхования военных рисков.

Как пишет Delo.ua, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

Популистская ошибка

По словам Гетманцева, в государственном бюджете есть до 50 млрд грн, предусмотренных на программы, которые фактически не используются правительством.

"Доходит до того, что по каждой пятой программе распорядители средств за первый квартал не способны даже пройти процедуру и утвердить паспорт бюджетной программы в Минфине. Деньги выделены, но они просто висят. Это огромная проблема эффективности расходов", – отметил нардеп.

Он считает, что государственные средства, направляемые на кэшбэк потребителям, дают недостаточный экономический результат. Гетманцев назвал программу "Национальный Кэшбэк" неэффективной и "популистской ошибкой", эффект от которой для ВВП составляет лишь 0,10%.

"Эффект роста ВВП от кэшбэка составляет 0,10% – это в пределах статистической ошибки. Это была популистская ошибка, от которой нужно отказаться, а средства направить на кредитование "5-7-9%", – подчеркнул нардеп.

По его мнению, перераспределение таких средств могло бы обеспечить дополнительный ресурс для поддержки украинского бизнеса. Гетманцев также рассказал, что общался с предпринимателями, выступающими за перераспределение средств "Нацкешбеку" в пользу кредитования бизнеса.

О программе "Национальный кэшбэк"

"Национальный кэшбэк" - это государственная программа, в рамках которой государство возвращает потребителю часть стоимости приобретенных украинских товаров. С марта 2026 года действует дифференцированная ставка – 5 или 15% в зависимости от категории товара. Максимально можно получить 3000 грн кэшбэка в месяц.

Например, 15% насчитывают ряд непродовольственных товаров, в частности одежду, обувь, косметику и бытовую химию, а также на отдельные продукты.

Для большинства базовых продуктов и лекарства ставка составляет 5%. Проверить, участвует ли конкретный товар в программе и какой кэшбэк за него предусмотрен, можно через сканер штрихкода в приложении "Дія".

Накопленные средства нельзя просто снять наличными. Их разрешено использовать, в частности, для оплаты коммунальных услуг, покупки украинских продуктов и лекарств, книг, почтовых услуг и благотворительных взносов, в частности, донатов на ВСУ.

В июне правительство приняло решение об увеличении финансирования программы "Национальный кэшбэк" в 2026 году на 799,2 млн грн - до 2,94 млрд грн.