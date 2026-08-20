Гетманцев пропонує відмовитися від "Національного кешбеку": куди хоче віддати гроші

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував відмовитися від державної програми «Національний кешбек», а вивільнені кошти спрямувати на кредитування бізнесу за програмою «5-7-9%» та розширення страхування воєнних ризиків.

Як пише Delo.ua, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Популістська помилка

За словами Гетманцева, у державному бюджеті є до 50 млрд грн, передбачених на програми, які фактично не використовуються урядом.

«Доходить до того, що за кожною п'ятою програмою розпорядники коштів за цілий перший квартал не спроможні навіть пройти процедуру й затвердити паспорт бюджетної програми в Мінфіні. Гроші виділені, але вони просто висять. Це величезна проблема ефективності видатків», – зазначив нардеп.

Він вважає, що державні кошти, які спрямовуються на кешбек споживачам, дають недостатній економічний результат. Гетманцев назвав програму "Національний кешбек" неефективною та "популістською помилкою", ефект від якої для ВВП становить лише 0,10%.

«Ефект для зростання ВВП від кешбеку становить 0,10% – це в межах статистичної помилки. Це була популістська помилка, від якої треба відмовитися, а кошти спрямувати на кредитування «5-7-9%"», – підкреслив нардеп.

На його думку, перерозподіл таких коштів міг би забезпечити додатковий ресурс для підтримки українського бізнесу. Гетманцев також розповів, що спілкувався з підприємцями, які виступають за перерозподіл коштів "Нацкешбеку" на користь кредитування бізнесу.

Про програму "Національний кешбек"

«Національний кешбек» – це державна програма, в межах якої держава повертає споживачеві частину вартості придбаних українських товарів. З березня 2026 року діє диференційована ставка – 5% або 15% залежно від категорії товару. Максимально можна отримати 3000 грн кешбеку на місяць.

Наприклад, 15% нараховують на низку непродовольчих товарів, зокрема одяг, взуття, косметику та побутову хімію, а також на окремі продукти.

Для більшості базових продуктів і ліків ставка становить 5%. Перевірити, чи бере конкретний товар участь у програмі та який кешбек за нього передбачений, можна через сканер штрихкоду в застосунку «Дія».

Накопичені кошти не можна просто зняти готівкою. Їх дозволено використовувати, зокрема, для оплати комунальних послуг, купівлі українських продуктів і ліків, книжок, поштових послуг та благодійних внесків, зокрема донатів на ЗСУ.

У червні уряд ухвалив рішення про збільшення фінансування програми "Національний кешбек" у 2026 році на 799,2 млн грн — до 2,94 млрд грн.