Глава МВФ высказалась по поводу рисков влияния американских пошлин на мировую экономику

Во вторник, 11 февраля, директор-распорядитель Международного валютного фонда ( МВФ ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите WGS 2025 в Дубае, назвала новые пошлины США "развивающейся историей". Она отметила, что в настоящее время пока слишком рано оценивать их влияние на мировую экономику.

Об этом сообщает агентство R euters.

"Это история, которая развивается... У нас есть элементы торговой политики, которые, как мы ожидали, будут реализованы и были объявлены в ходе предвыборной кампании (Трампа — ред.), но есть еще очень много неизвестных. Поэтому, когда я думаю о влиянии на мировую экономику, мой ответ вам сегодня: пока рано об этом говорить», — сказала Георгиева.

По ее мнению, мировая экономика выглядит на удивление устойчивой, несмотря на ряд беспрецедентных потрясений. Пока прогнозировать перспективы инфляции трудно.

"Даже в этом случае нам просто нужно посмотреть, как будут развиваться события. Потому что если мы окажемся в ситуации, когда в некоторых частях света наблюдается замедление, которое может подтолкнуть центральные банки к снижению процентных ставок, то это может не привести к инфляции", — подчеркнула глава МВФ.

Известно, что президент США Дональд Трамп 10 февраля существенно повысил пошлины на импорт стали и алюминия до фиксированных 25%. Этот шаг, как он надеется, поможет отраслям промышленности, испытывающим трудности в Соединенных Штатах, однако он также рискует спровоцировать многофронтовую торговую войну.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без всяких исключений. Хотя Соединенные Штаты получают большую часть своей стали из Канады, Бразилии и Мексики, тарифы в значительной степени направлены на Китай.

КНР в ответ на действия американского президента Дональда Трампа ввел 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и 15% на уголь и сжиженный газ.