Глава МВФ висловилася щодо ризиків впливу американських мит на світову економіку

У вівторок, 11 лютого, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на Всесвітньому урядовому саміті WGS 2025 в Дубаї, назвала нові мита США "історією, що розвивається". Вона зазначила, що на даний час поки занадто рано оцінювати їх вплив на світову економіку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Це історія, що розвивається... У нас є елементи торговельної політики, які, як ми очікували, будуть реалізовані і які були оголошені в ході передвиборчої кампанії (Трампа — ред.), але є ще дуже багато невідомих. Тому, коли я думаю про вплив на світову економіку, моя відповідь вам сьогодні: поки що зарано про це говорити», — заявила Георгієва.

На її думку, світова економіка виглядає на подив стійкою, незважаючи на низку безпрецедентних потрясінь. Наразі прогнозувати перспективи інфляції важко.

"Навіть у цьому випадку нам просто потрібно подивитися, як розвиватимуться події. Тому що якщо ми опинимося в ситуації, коли в деяких частинах світу спостерігається уповільнення, яке може підштовхнути центральні банки до зниження процентних ставок, то це може не призвести до інфляції", — наголосила глава МВФ.

Відомо, щл президент США Дональд Трамп 10 лютого суттєво підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію до фіксованих 25%. Цей крок, як він сподівається, допоможе галузям промисловості, що зазнають труднощів у Сполучених Штатах, однак він також ризикує спровокувати багатофронтову торговельну війну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків. Хоча Сполучені Штати отримують більшу частину своєї сталі з Канади, Бразилії та Мексики, тарифи значною мірою спрямовані на Китай.

КНР у відповідь на дії американського президента Дональда Трампа запровадив 10% мита на нафту, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ.