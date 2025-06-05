Главу АМКУ Кириленко и его жену подозревают в незаконном обогащении

НАБУ и САП сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко о новом подозрении в недекларировании имущества. Также его жена подозревается в пособничестве в незаконном обогащении.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Какое имущество не задекларировал

По данным следствия, Кириленко не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрированных на родственников его жены.

Речь идет о:

6 квартир в Киеве и Ужгороде;

жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;

2 гаражных бокса;

6 паркоместь;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW X3.

Напомним, руководитель АМКУ есть подозреваемым в уголовном производстве по фактам незаконного обогащения и представления недостоверных сведений в декларациях за 2020-2023 годы.

Дело о незаконном обогащении Павла Кириленко

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Теперь его подозревают в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн, а не 56 млн грн, как было раньше.

14 августа Кириленко после выхода соответствующего журналистского расследования сообщили о подозрении в незаконном обогащении (статья 368-5 Уголовного кодекса) на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации (статья 366-2 УК).

28 августа Кириленко внес залог в 30 млн грн и вышел на свободу.

3 июня 2025 года Высший антикоррупционный суд уменьшил залог главе Антимонопольного комитета Кириленко до 25 миллионов гривен, но не разрешил выезжать в служебные командировки за границу.

Откуда у главы АМКУ средства

Журналисты "Схем" обнародовали материал, в котором было обнаружено, что семья чиновника в период с 2020 по 2023 год приобрела недвижимость и автомобили на сумму более 70 миллионов гривен.

Официальные доходы семьи не позволяли бы им совершить такие покупки, ведь никто из родственников не ведет бизнес. Кроме того, Кириленко не указал эти активы в своей декларации.

По данным "Схем", весь этот период приобретения имущества приходится на время, когда Кириленко руководил Донецкой ОГА, прежде чем в 2023 году занять должность главы Антимонопольного комитета.

Сам Кириленко утверждал, что основой семейного богатства является первоначальный капитал, собранный в 1990-х годах, в результате выгодной продажи акций предприятия "Стирол", которыми владела бабушка его жены.

Однако журналистам не удалось найти официальное документальное подтверждение этой информации.